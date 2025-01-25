Спливли брудні секрети нардепа Лопушанського: ви не повірите своїм очам

Це – мабуть найбільш загадковий, непублічний та головне – чинний народний депутат України – Андрій Лопушанський, фракція “Європейська солідарність”.

Про існування такого нардепа можуть не знати навіть ті, хто цікавиться політикою. І це не дивно. Адже поки Порошенко та його інші рупори розхитують суспільство і шукають зраду, Лопушанський завжди знаходиться в тіні. І схоже, зараз саме час Хапуга.UA про нього розповісти більш детально, бо є про що.

Ми звернули увагу на нардепа Лопушанського уже давно і вже на початковій стадії його дослідження виявили багато цікавого. Однак остаточно нашу увагу до персони нардепа привернуло ДБР:

“ДБР повідомило про підозру чинному сину чинного народного депутата України у заволодінні коштами селищної Ради на Львівщині”.

Сином чинного нардепа виявився Артур Лопушанський.

Андрій Лопушанський / Скриншот із відео Хапуга.UA

“З вересня по грудень 2019 року, син нардепа спільно із службовими особами селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили протиправний механізм із заволодіння бюджетними коштами громади. У результаті протиправної діяльності державі заподіяно шкоди на майже мільйон гривень”, – зазначили в ДБР.

Єесівці одразу ж загомоніли про політичний тиск. Ну а як інакше:

“Партія “Європейська Солідарність” заявляє про політичний тиск та політично вмотивовані кримінальні справи, які штампує влада проти депутатів опозиційної фракції в ВР”.

Андрій Лопушанський / Скриншот із відео Хапуга.UA

В партії повідомили, що Лопушанським – шиють справу білими нитками:

“Мова йде про закупівлю лампочок для селищної ради приватною структурою, до якої член родини А. Лопушанського не мав відношення й не впливав ані на ціноутворення, ані на інші питання цього контракту”.

Андрій Лопушанський / Скриншот із відео Хапуга.UA

Однак тут є цікавий момент. Навіть два. По-перше, компанія, до якої має претензію ДБР, називається ТзОВ “Артур”, тобто – тезка сина нардепа і саме вона виграла тендер на освітлення.

Серед її засновників дійсно немає Лопушанського-молодшого, однак село Верхнє Синьовидне, що на Львівщині, де перемогла ТзОВ “Артур”, зовсім не далеке для сім’ї нардепа. Там зареєстрована компанія “Альтер-енерджі-груп”, засновником якої є інший син нардепа – Лопушанський Андре.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Це може бути дивовижним збігом обставин, але хай там як – не так цікаві діти Лопушанського, як сам народний депутат і ось чому.

Київ, вулиця Грушевського, самісінький центр столиці. В цьому будинку Андрій Лопушанський має квартиру.

Вдома його застати важко. Більшість часу він мотається по справах. Іноді на ось такому кубику. Частіше на цьому Мітсубісі.

Це – Мітсубісі Аутлендер 2022 року випуску, який записаний на компанію дружини нардепа.

В декларації депутата цього авто немає, хоча воно куплене ще два роки тому, а отже – це вже підстава для того, щоб нардепом зацікавилось НАЗК.

“Я його не декларую у зв'язку з тим, що я тільки почав на ньому пересуватись, так десь може пару тижнів”, – каже нардеп.

Так, тільки не треба думати і крутити носом, що тут немає сенсації. Ну машина за 30 тисяч, ну подумаєш? Будьте терплячими. Адже автомобіль – це не єдине, що нардеп Андрій Лопушанський міг забути показати у своїй декларації.

Це – елітне котеджне містечко під Києвом “Золоті ворота” або в народі “Альпійка”. Тут, згідно з даними декларації Лопушанського, у нього є свій палац, увага, на 730 квадратів.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Гугл мепс показує його ось таким. А ось і фото “живого” маєтку, який дуже схожий на палац Лопушанського. Зверніть увагу на характерне озеро з мостиком та фонтан.

Дуже схоже, що це саме маєток Лопушанського, який виконаний у Пшонка стайл, і він продається. За 1 мільйон 100 тисяч доларів.

Зверніть увагу, що цей палац Лопушанський вказує як незавершений об’єкт будівництва.

Однак, от так диво, він абсолютно завершений. Це видно по фото з оголошення. Це підтвердив і цілий голова кооперативу. Виявляється, після цікавого діалогу, що пан Лопушанський здає мабуть свою нерухомість не задешево, і вона уже готова до проживання, тобто зданий об’єкт, однак в декларації у нас недобуд, незавершений об'єкт будівництва.

Сам Лопушанський пояснює це так:

“Чому ви не декларуєте як повний майновий комплекс своє житло у селі Підгірці? – Я не розумію вашого питання, там задекларовано все, як має бути згідно чинного законодавства, юристи цим займалися”.

За оренду цього маєтку, який дуже схожий на будинок Лопушанського, просять 300 тисяч гривень на місяць. Однак нардеп запевняє, що все це неправда.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Ще один момент, який вказує на те, що будинок Лопушанського вже може бути давно обжитим, це судові процеси. Нардеп вперто не платить за газ.

Тобто виходить, що пан Лопушанський міг невірно заповнити декларацію та ще й не декларує дохід від надання свого маєтку в оренду. Між іншим, щиро перепрошуємо, що не можемо показати цей і не тільки цей, спойлер, маєток з повітря. Адже зйомки безпілотниками сьогодні майже неможливі. Тим не менше, їдемо далі

А це вже – Козин. Улюблене місце вітчизняних політиків та олігархів. І депутат Лопушанський, схоже, також пов'язаний із цим місцем. Тут його знають як свого

Справа в тому, що за цим шлагбаумом є маєток, яким володіє донька депутата – Анастасія Лопушанська, ось він. Але, схоже на те, що господар тут один – сам нардеп. Однак він це заперечує.

Тобто виходить, що депутат Андрій Лопушанський декларує своє проживання у цій квартирі, а по факту можу мати цілих два маєтки під Києвом. Один із них здає в оренду і планує продати, а інший, в Козині, використовує для проживання. Однак із житлової нерухомості нардеп вказує лише одну квартиру.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Авжеж, депутат Лопушанський зовсім не бідний. А чи не основне джерело доходу його родини це готельний бізнес. Так, згідно з даними відкритих джерел сім’я депутата так чи інакше пов’язана із готелями у Києві та на гірськолижних курортах.

Деякі з цих готелів Лопушанський періодично відвідує і, можливо, навіть контролює їх діяльність. Один із таких – Royal Grand Hotel у центрі Києва. Ось він, до нього під’їжджає.

Будь-які незручні питання нардеп відкидає:

“Ви на мене вже тиснете… – Та чим? – Ну як, “а шо таке” . Дивіться, ви задали питання, я сказав – дайте письмово запит, юристи дадуть відповідь і я це підпишу”.

Між тим для розбудови мережі підконтрольних Лопушанському готелів могла бути опрацьована схему з неповерненням кредитних коштів на суму понад 450 мільйонів гривень.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Все це майно ймовірно було викуплене підконтрольними родині Лопушанського особами. Але час іде, а до цього діла чомусь немає нікому. То може, вже пора?

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СПЛИВЛИ БРУДНІ СЕКРЕТИ нардепа ЛОПУШАНСЬКОГО! ВРАЖАЮЧЕ! ВИ НЕ ПОВІРИТЕ СВОЇМ ОЧАМ! Хапуга.UA

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