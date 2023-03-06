Сплять у коридорах і прикривають дітей власними тілами: нікопольці рятуються від посиленого обстрілу росіян

Нікополь - місто про обстріли якого сповіщають ледь не щодня. Росіяни гатять по ньому з важкої артилерії, “Градів”, “Ураганів”, атакують дронами. За понад рік обстрілів 14 мешканців загинули, 94 - отримали поранення. Останній тиждень був особливо тяжким, адже щодоби по житлових кварталах летіли сотні російських снарядів. Били окупанти саме по багатоповерхівках та приватних обійстя, йдеться в ТСН.

Дзвін скла, та забиті фанерою вікна - це нинішня сумна візитівка Нікополя. Поки росіяни зробили паузу і не гатять щосили по місту, комунальники змітають уламки та замазують дірки у стінах. Роботи багато, тільки за одну ніч росіяни пошкоджено вісім багатоповерхівок.

Уламки на балконі потроху розбирає пан Сергій і розповідає, по їх будинку прилітає вже вдруге, ставити нове скло на вікна сенсу не бачить, так і залишить забите дошками. Під час останнього влучання чоловіка дивом не зачепило, спав у кімнаті, коли поруч влетів рашистських снаряд. “О 3 ночі прилетів артснаряд, зруйнував всі вікно. Чути гуркіт було, земля, скло полетіло все в кімнату, не знаю, наче і злякатися не встиг”, - каже чоловік.

Пані Валентина плаче, як згадує ту страшну ніч, каже ледь не загинули її онука з донькою. “У мене ще внучка з трьохмісячним дитям, бідна, накрила його тілом, батько ж її, кричить: "Настя!" Коли вона відзивається. Шок страшенний пережили”, - каже жінка.

Сусідка Марина додає, що забула, як то спати у ліжку, вже давно ночує за двома стінами у коридорі. Однак це важко назвати сном. “Навіть ночами не спимо, вже ми занапастили і сон і спокій, все, а нас уже сили немає. Та хіба спиш, з кута в кут тікаєш, щоб можна було десь сховатися”, - розповідає жінка.

По Нікополю росіяни щільно гатять від липня минулого року. Хаотично б’ють по місту, де немає жодних військових об’єктів. Вже понівечили 3 з половиною тисячі будинків, вбили 14 людей, поранили майже сотню, а від 24 лютого кількість обстрілів зросла в рази, кажуть у міськраді. “Обстріли могли йти з 9 вечора до 5 ранку, це могло бути і 3, і 4, і 5 обстрілів з чим це пов'язано, ми не знаємо, але дійсно останній тиждень збільшення було”, - твердить міський голова Нікополя Олександр Саюк.

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