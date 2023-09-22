Спочатку дуже співчувала: на Хмельниччині банкірка обікрала вдів та дітей загиблих воїнів ЗСУ

У Хмельницькій області керівниця відділення банку крала гроші в родин загиблих на війні Росії проти України. Її вже затримала поліція. Підозрювана обіцяла вигідний обмін валют та депозит у банку та виманила у родичів загиблих захисників понад 5 млн грн.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Обіцяла родичам загиблих військових продати валюту за нижчим курсом

Син військового 57-річного Дмитра Ямчука - Назар Ямчук каже, що його батько загинув на війні. Чоловік добровольцем пішов захищати Україну у перші дні війни. Дмитро Ямчук загинув у серпні 2022 року, коли потрапив під ворожий обстріл. Родина чоловіка і досі не може оговтатись від втрати.

Дмитро Ямчук / Фото: ТСН

"Він був чесна людина, він був прикладом для мене в багатьох аспектах життя. Я б краще тих коштів не мав би, а мав би живого батька", - каже син військового Назар Ямчук.

Все почалося з того, що родина отримала перші виплати з компенсації після загибелі захисника. Прийшли до банку оформити рахунки. Керівниця дуже співчувала. Невдовзі зателефонувала нібито з унікальною пропозицією - купівля валюти по комерційному курсу.

Вона обіцяла, що це дозволить зберегти на гривню-півтори із кожного долара. Запросила, розповідає Назар, до свого кабінету, оформлювала гарантійні документи. І запевнила, мовляв, що не через касу, а особисто прослідкує за грішми.

За 2 місяці таки особисто надала валюту замість гривень. І порадила обміняти ще більше грошей. Тоді родина захисника знову занесла їй гроші.

Назар Ямчук

Що кажуть у поліції

Коли через три місяці так і не змогли повернути свої гроші – Назар із мамою пішли до поліції. Виявилося, вони такі не одні. Жінці інкримінують заволодіння понад 5 мільйонами гривень.



"Дізнавшись про отримання допомоги загиблих військовослужбовців з Білогірщини зустрічалась з родичами. Пропонувала їм вигідні умови аби придбати іноземну валюту або ж відкрити депозит", - каже речниця Шепетівського районного управління поліції Інна Чаховська.

Речниця Шепетівського районного управління поліції Інна Чаховська. / Фото: ТСН

Але гроші привласнювала, кажуть у поліції. Ще одна потерпіла, яка втратила на війні чоловіка, розповідає, теж довірилася посадовиці банку і передала 3 мільйони.



"Ми прийшли міняти до неї валюту, залишили гроші і мали через три дні забрати і тоді почалося - то вона захворіла, то немає світла. Син пішов у друге відділення, там сказали в нас немає таких депозитів", - каже вдова військового Зоя.

Потерпілих від дій працівниці банку може бути більше

Працівницю банку затримали і повідомили підозру. Підозрювана відмовилась пояснювати поліції свої дії. Зараз уже є сім потерпілих родичів загиблих військових, у яких жінка виманила кошти. Слідчі припускають, потерпілих можуть бути більше. У селищі ж, де банкірка працювала, в таке досі повірити не можуть.

"Це взагалі якось гидко навіть: на горі чужих людей ти своє щастя не побудуєш", - каже жителька села.

З банку жінку звільнено. Ось що відповіли на запит ТСН: "Цьому вчинку колишньої співробітниці банку немає виправдань. Особливо вражає те, що жертвами шахрайських дій стали родичі загиблих захисників України"



В банку обіцяють сприяти поверненню коштів постраждалим. Нині підозрювана у СІЗО. Може вийти з-під варти, якщо сплатить близько 5 мільйонів гривень застави як постановив суд. Їй загрожує 12 років за гратами з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, у Дніпрі рятують бійця, який отримав поранення на фронті.

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