Спочатку дуже співчувала: на Хмельниччині банкірка обікрала вдів та дітей загиблих воїнів ЗСУ

Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.
У Хмельницькій області керівниця відділення банку крала гроші в родин загиблих на війні Росії проти України. Її вже затримала поліція. Підозрювана обіцяла вигідний обмін валют та депозит у банку та виманила у родичів загиблих захисників понад 5 млн грн.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.
Обіцяла родичам загиблих військових продати валюту за нижчим курсом
Син військового 57-річного Дмитра Ямчука - Назар Ямчук каже, що його батько загинув на війні. Чоловік добровольцем пішов захищати Україну у перші дні війни. Дмитро Ямчук загинув у серпні 2022 року, коли потрапив під ворожий обстріл. Родина чоловіка і досі не може оговтатись від втрати.
"Він був чесна людина, він був прикладом для мене в багатьох аспектах життя. Я б краще тих коштів не мав би, а мав би живого батька", - каже син військового Назар Ямчук.
Все почалося з того, що родина отримала перші виплати з компенсації після загибелі захисника. Прийшли до банку оформити рахунки. Керівниця дуже співчувала. Невдовзі зателефонувала нібито з унікальною пропозицією - купівля валюти по комерційному курсу.
Вона обіцяла, що це дозволить зберегти на гривню-півтори із кожного долара. Запросила, розповідає Назар, до свого кабінету, оформлювала гарантійні документи. І запевнила, мовляв, що не через касу, а особисто прослідкує за грішми.
За 2 місяці таки особисто надала валюту замість гривень. І порадила обміняти ще більше грошей. Тоді родина захисника знову занесла їй гроші.
Що кажуть у поліції
Коли через три місяці так і не змогли повернути свої гроші – Назар із мамою пішли до поліції. Виявилося, вони такі не одні. Жінці інкримінують заволодіння понад 5 мільйонами гривень.
"Дізнавшись про отримання допомоги загиблих військовослужбовців з Білогірщини зустрічалась з родичами. Пропонувала їм вигідні умови аби придбати іноземну валюту або ж відкрити депозит", - каже речниця Шепетівського районного управління поліції Інна Чаховська.
Але гроші привласнювала, кажуть у поліції. Ще одна потерпіла, яка втратила на війні чоловіка, розповідає, теж довірилася посадовиці банку і передала 3 мільйони.
"Ми прийшли міняти до неї валюту, залишили гроші і мали через три дні забрати і тоді почалося - то вона захворіла, то немає світла. Син пішов у друге відділення, там сказали в нас немає таких депозитів", - каже вдова військового Зоя.
Потерпілих від дій працівниці банку може бути більше
Працівницю банку затримали і повідомили підозру. Підозрювана відмовилась пояснювати поліції свої дії. Зараз уже є сім потерпілих родичів загиблих військових, у яких жінка виманила кошти. Слідчі припускають, потерпілих можуть бути більше. У селищі ж, де банкірка працювала, в таке досі повірити не можуть.
"Це взагалі якось гидко навіть: на горі чужих людей ти своє щастя не побудуєш", - каже жителька села.
З банку жінку звільнено. Ось що відповіли на запит ТСН: "Цьому вчинку колишньої співробітниці банку немає виправдань. Особливо вражає те, що жертвами шахрайських дій стали родичі загиблих захисників України"
В банку обіцяють сприяти поверненню коштів постраждалим. Нині підозрювана у СІЗО. Може вийти з-під варти, якщо сплатить близько 5 мільйонів гривень застави як постановив суд. Їй загрожує 12 років за гратами з конфіскацією майна.
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Нагадаємо, у Дніпрі рятують бійця, який отримав поранення на фронті.
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