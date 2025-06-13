ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
2 хв

Спочатку сказали, що загинув: неймовірна історія звільненого з полону воїна

Україна повернула з російського полону захисників.

Автор публікації
Наталія Нагорна
Спочатку сказали, що загинув: неймовірна історія звільненого з полону воїна

Денис, якого повернули з полону / © ТСН

З російського полону вдалося повернути ще одного захисника України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Родина Дениса їхала на цей обмін з Кропивницького: дружина Яна, мама Оксана, батько Руслан, доньку Ангеліну перехоплює на руки двоюрідна сестра. Вони знають — їхній Денис, боєць 121-ї бригади, повернувся.

Дружина не має сил стриматися — Яна перестрибує паркан, біжучи до свого коханого. Від надміру емоцій вона, вже вийшовши на вулицю, непритомніє.

Мама Дениса Оксана тримає на руках онучку Ангеліну і розповідає — у полоні її син зустрів свій 25-й день народження. Сина, якого обміняли, вони вже бачили на фото в соцмережах.

Спочатку їм сказали, що Денис загинув, лише через кілька днів побачили у ворожих телеграм-каналах фото сина в полоні. Чекали, вірили, і от до моменту, коли зможуть обійняти, лишилися лічені хвилини.

Яна і Денис одружилися три роки тому. Згодом народилася Ангелінка.

Яна говорить, цей день, звісно, уявляла собі не таким. Уперше після звільнення Денис бачить свою родину з вікна. Ангеліна посилає йому повітряні поцілунки. Яна жартує — чекала на оханого довше, аніж він за нею упадав.

Денис їде на реабілітацію, і вже після двох карантинних тижнів вони будуть разом, скільки захочуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 13 ЧЕРВНЯ. Ізраїль атакував Іран! Обмін бранцями!

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie