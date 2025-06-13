Спочатку сказали, що загинув: неймовірна історія звільненого з полону воїна

Денис, якого повернули з полону / © ТСН

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З російського полону вдалося повернути ще одного захисника України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Родина Дениса їхала на цей обмін з Кропивницького: дружина Яна, мама Оксана, батько Руслан, доньку Ангеліну перехоплює на руки двоюрідна сестра. Вони знають — їхній Денис, боєць 121-ї бригади, повернувся.

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Дружина не має сил стриматися — Яна перестрибує паркан, біжучи до свого коханого. Від надміру емоцій вона, вже вийшовши на вулицю, непритомніє.

Мама Дениса Оксана тримає на руках онучку Ангеліну і розповідає — у полоні її син зустрів свій 25-й день народження. Сина, якого обміняли, вони вже бачили на фото в соцмережах.

Спочатку їм сказали, що Денис загинув, лише через кілька днів побачили у ворожих телеграм-каналах фото сина в полоні. Чекали, вірили, і от до моменту, коли зможуть обійняти, лишилися лічені хвилини.

Яна і Денис одружилися три роки тому. Згодом народилася Ангелінка.

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Яна говорить, цей день, звісно, уявляла собі не таким. Уперше після звільнення Денис бачить свою родину з вікна. Ангеліна посилає йому повітряні поцілунки. Яна жартує — чекала на оханого довше, аніж він за нею упадав.

Денис їде на реабілітацію, і вже після двох карантинних тижнів вони будуть разом, скільки захочуть.

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