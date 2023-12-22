Спочатку вбив батька, а потім ще 15 людей: журналіст про деталі наймасовішої стрілянини в історії Чехії

Поліція вважає, що стрілець, крім вбивства 15 людей, може бути причетним до вбивства свого батька, а також молодого чоловіка і його малої доньки .

За даними чеських ЗМІ, стрільця, вбив у Празі 15 осіб і поранив кілька десятків, звуть Давид Козак. У Мережі виявили канал David Kozák, який вівся російською мовою.

Детальніше про празького стрільця з Праги розповів кореспондент "Радіо Свобода" Ростислав Хотин у "Сніданку з 1+1".

"Про стрільця відомо, що йому 24 роки, він був студентом. Очевидно, був психічно неврівноваженим, останнім часом писав у соцмережах людиноненависницькі дописи - мовляв, його всі ненавидять, ненавиділи і будуть ненавидіти, і це взаємно - мовляв, я так само ненавиджу весь світ", – розповів журналіст.

За його інформацією, зловмисникові також інкримінують вбивство свого батька раніше в четвер, труп якого було знайдено вдома, в селі на захід від Праги. Також поліція вважає, що хлопець може бути причетним до вбивства молодого чоловіка і його малої доньки в парку в Празі раніше цього тижня.

"Він був одягнений у чорне, мав автоматичну зброю з оптикою. Свідки говорять про жахливі картини, коли студенти були змушені барикадуватися. Хто не встиг, стали жертвами цього розстрілу. Всі сходи в корпусі були в крові. Жахливі сцени, абсолютно незвична трагедія для Чеської Респубілки", – зазначив Ростислав Хотин.

Він нагадав, що чеський уряд провів вчора екстрене засідання, на якому був присутній також президент Чехії Петер Павел. Петер Павел закликав всіх об'єднатися і висловив співчуття людям. Чеський уряд оголосив, що буде день жалоби в суботу. 23 грудня оголошено хвилину мовчання по всій країні. Міністр внутрішніх справ Чехії не вважає, що нападник мав стосунок до міжнародного тероризму, але сказав, що будуть зроблені серйозні висновки – вочевидь, в плані безпеки.

"Взагалі це шок – те, що сталося на відділі філософії чеського Карлового університету. Це найбільший і найпрестижніший виш республіки. Прага стала містом, де дуже багато туристів цілий рік, особливо перед Різдвом. Університет розташований у самому центрі Праги. Туристи мали тікати мостами, і відомим Карловим мостом. Але поліція дуже швидко прибула на місце події, тому вдалося уникнути більше жертв", – підсумував журналіст.

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Спочатку вбив батька, а потім ще 15 людей! Наймасовіша стрілянина в історії Чехії!