Спочатку вибухи, а потім тривога: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія обстрілює Україну

Російська армія 28 липня завдала ракетного удару по Дніпру, застосувавши дві балістичні ракети “Іскандер”. Під удар потрапила житлова багатоповерхівка та будівля Служби безпеки України (СБУ). Дивом обійшлося без загиблих.

Сайт ТСН.ua розпитав військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, чому повітряну тривогу часто оголошують лише після влучання “Іскандеру”, яким регіонам України загрожують ці ракети та скільки їх ще може бути в Росії.

“Іскандер” – це стандартна балістична ракета для оперативно-тактичного ракетного комплексу, пояснює військовий експерт.

“Іскандер – це сам комплекс. А ракета сама по собі – це модифікації: 9М723, 9М728, 9М729. Вони відрізняються дальністю польоту, бойовою частиною, осколково-фугасна або касетна бойова частина, та іншими елементами”, – розповідає сайту ТСН.ua Олександр Коваленко.

Чому повітряну тривогу часто оголошують вже після влучання “Іскандера”

Для перехоплення ракети “Іскандер” підходить не кожна система протиповітряної оборони, каже військовий експерт, а саме та, що може перехоплювати ракети з балістичною траєкторією. Крім того, її швидкість перевищує дві тисячі метрів на секунду.

“І щодо питання, чому не завжди відпрацьовує спочатку повітряна тривога, а спочатку долітає ракета, то це через її швидкість. Залежно від того, де знаходиться об’єкт ураження, вона може долітати раніше, аніж реагує на це повітряна тривога”, – пояснює ТСН.ua Олександр Коваленко.

Яким регіонам України загрожують атаки “Іскандерами”

За словами військового експерта, атаки російськими “Іскандерами” загрожують всім регіонам України, де немає ЗРК Patriot або SAMP/T. Тому що ці ракети можуть перехоплювати виключно вони.

“Взагалі SAMP/T проєктувалися як перехоплювачі балістичних ракет. Ці ракети можуть мати дальність польоту в середньому 500 кілометрів. Є модифікації, які перевищують цю дальність. Наприклад, модифікація 9М729. Вона має дальність польоту понад 500 кілометрів. За різними даними, вона може перевищувати навіть тисячу кілометрів”, – каже Олександр Коваленко.

Він пояснює, що російська армія може запускати “Іскандер”, наприклад, з тимчасово окупованого півострова Крим і влучати по Миколаєву та Одеській області.

“Так само ворог може атакувати з Білгородської області і обстрілювати не тільки Харківщину або Сумщину, Чернігівську область, а й більш такі вже центральні райони і не тільки. Тому все залежить від модифікації ракети та звідки відбувається її пуск”, – зазначає ТСН.ua військовий експерт.

Скільки ще ракет “Іскандер” може бути в Росії

За словами Олександра Коваленка, росіяни зараз дуже повільно виготовляють “Іскандери” – приблизно чотири-шість ракет на місяць.

“Виробничий потенціал у них залежить від контрабандних запчастин: напівпровідники, мікросхеми, мікрочіпи. Все це там, переважно електроніка, іноземного походження. Залежно від того, чи є контрабандне постачання, вони їх виробляють. Немає – чекають, коли з’явиться. Але в середньому це десь до шести ракет на місяць вони можуть робити”, – вважає військовий експерт.

Олександр Коваленко припускає, що найближчим часом російська армія ще може завдати ударів по Україні з “Іскандерів”.

“Я думаю, що так. Тому що в них були іноді паузи, вони їх не використовували, і вони могли накопичувати тоді цей боєкомплект. А загально більшість цих ракет вони ще в 2022 році, основний свій боєзапас, витратили. Але в резервах ще деяка кількість залишилася, плюс виробництво”, – каже Олександр Коваленко.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснював ТСН.ua, що “Іскандер” – це дуже високоточна ракета. Вона може відхилитися на кілька метрів від розрахункової точки прицілювання. Крім того, ракета спричиняє вибух великої потужності та завдає великих, суцільних руйнувань у радіусі 500 метрів.

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