Спочатку його намагався знищити Гітлер, тепер — Путін: одесит, який пережив Голокост, виступив у Бундестазі

Одесит Роман Шварцман, який пережив Голокост, 29 січня виступив у німецькому парламенті. Його слухали канцлер Олаф Шольц, німецькі депутати, чинний федеральний президент Франк-Вальтер-Штайнмаєр, двоє колишніх президентів Німеччини. Із пленуму Бундестагу Шварцман закликав не припиняти допомогу Україні у війні проти Росії та надати більше зброї для захисту.

Про це йдеться у кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

"Голокост є частиною німецької історії та ідентичності, подобається це комусь чи ні", — так 29 січня у німецькому парламенті заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Бундестаг провів спеціальне зхасідання, де вшанував мільйони жертв націонал- соціалізму. У залі зокрема була присутня і фракіця Альтернатива для Німеччини, представники якої колись називали правління Гітлера всього-навсього дрібною плямкою німецької історії.

"Деякі люди в Німеччині не хочуть більше чути про Голокост. Вони хочуть позбутися цієї відповідальності. Я кажу, ми ніколи не повинні ухилятися від нашої історичної відповідальності", — сказала Баербель Бас, президентка Бундестагу.

Роман Шварцман — одесит, який пережив Голокост

Головну промову на засіданні виголосив Роман Шварцман — одесит, що дитиною вижив у єврейському гетто. У пленумі пан Шварцман говорив українською, а транслювали його промову з перекладом.

Роман походить із села Бершад, вся його багатодітна родина говорила на ідиш. Коли в 1941 році в Червону Армію забрали його тата і старшого брата, решту родини депортували до гетто, де хлопчик бачив смерть і сотні трупів, примусові роботи і знущання.

"Минуло 80 років а я досі пам’ятаю смак води який ми який окупанти виливали після миття м’яса для нас, для них це була просто брудна вода, а для нас — п’яти, шестирічні діти пролазили через дріт, ризикували життям, щоби випросити цю смачну воду. Може завдяки цій воді ми вижили", — сказав Роман Шварцман.

Роман Шварцман — одесит, який пережив Голокост Фото: скрин відео

За підтримки Німеччини в Бершаді мав з'явитися меморіал пам'яті закатованим євреям, однак плани перервала повномасштабна війна. Під час російського обстрілу в 2023 році в будинок Романа був прильот ракети. Через 80 років після жаху Голокосту колишній в»язень єврейського гетто знову живе в страху

"Путін намагається знищити нас як націю так само як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час другої світової. Тоді Гітлер хотів вбити мене за те що я єврей: зараз Путін намагається вбити мене за те що я українець", — сказав Роман Шварцман.

Роман Шварцман — одесит, який пережив Голокост Фото: скрин відео

Він закликав німецьких депутатів не припиняти підтримку України і надати Україні більше систем ППО, літаків та ракет середньої та великої дальності.

"Світ має перестати боятися. Україна зробить все щоби війна не прийшла до вас СКЛ в цьому історичному місці я хотів би попросити вас не припиняти боротьбу за Україну за моє рідне місто Одесу. Сьогодні ви повинні ще раз докласти всіх зусиль, поставити варварство на місце це єдиний шлях до взаєморозуміння і миру. Я благаю вас озброїти нас щоби Путін припинив цю війну на знищення", — зазначив Роман Шварцман.

Українця у Бундестазі вітали стоячи довгими оплесками. Обійняти його підходив німецький президент та президентка парламенту. Із окремої трибуни йому аплодували ще двоє колишніх президентів Німеччини. Сильні слова Романа Шварца цитували у пленумі і пізніше, коли спеціальне засідання бундестагу закінчилося і депутати відісторичної пам»яті перейшли до бурхливого обговорення актуальних питань.

Нагадаємо, 27 січня у світі вшановували пам'ять жертв Голокосту. Нацисти масово вбивали євреїв, а зараз їхні методи використовують росіяни під час війни в Україні.

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