"Спочатку збудуйте, а потім діліть": чому уряд заборонив стороннім йти до укриттів садочків і шкіл

Нові правила: укриття в садочках і школах тільки для дітей і педагогів

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил використання укриттів. Відтепер доступ сторонніх громадян до сховищ у закладах дошкільної та середньої освіти під час навчального процесу суворо обмежено.

Згідно з новими нормами, укриття у закладах дошкільної освіти можуть використовуватися виключно для захисту учасників освітнього процесу — вихованців та персоналу. Сторонні особи до таких сховищ не допускаються за жодних обставин.

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Щодо шкіл, то під час проведення уроків за очною формою навчання шкільні укриття мають бути доступними тільки для учнів та вчителів. Спільне перебування школярів із рештою мешканців громади в одному сховищі можливе лише за наявності окремого офіційного рішення місцевих органів влади.

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Хвиля обурення в Мережі: «Ховатися під деревом?»

Нововведення викликало шквал критики у соціальних мережах, адже й до цього траплялися випадки, коли під час російських атак у Києві батьків не хотіли впускати до укриття садочку. Очевидно, що тепер такі відмови можуть стати масовими, оскільки повністю відповідають ухваленим правилам.

«От відвела я дитину до дитячого садка, а тут тривога — збивають над головою дрони. У радіусі двох кілометрів немає жодного укриття. Що мені робити, ховатися під деревом? Мобільних укриттів у місті немає», — обурюється киянка Олена.

Також чимало нарікань на новий режим допуску висловлюють мешканці невеличких міст і сіл, де сховище у школі чи садочку — це єдине захищене укриття у населеному пункті.

«Під час тривоги ми з родиною йшли до школи, бо це єдине місце, де можна було почуватися у безпеці під час російських атак. Тепер нам доведеться сидіти у власному холодному льосі, бо інших укриттів у нашому містечку немає. Місцева влада їх просто не будує», — розповідає Сергій, мешканець невеличкого містечка на Київщині.

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Крім того, українці критикують вимогу про те, що укриття має бути поділене на зони для дітей та дорослих.

«Про які ви зони говорите, якщо шкільне укриття єдине на увесь населений пункт. Туди не поміститься така велика кількість „сторонніх осіб“. Тож спочатку треба збудувати укриття, а потім ділити його на зони», — зазначає у соцмережі користувач Віктор.

Позиція освітньої омбудсменки: чому рішення уряду виправдане

ТСН.ua поцікавився думкою щодо зміни правил у Надії Лещик, освітньої омбудсменки України. Вона підтримує рішення уряду, посилаючись на скарги щодо умов у сховищах закладів освіти.

«Я підтримую постанову уряду, тому що є скарги щодо укриттів у школах та садочках, щодо того, що в цих укриттях перебувають також мешканці. Особливо у тих регіонах, де повітряні тривоги довготривалі. Виникає така ситуація: дітей приводять у садочок або до школи, а там ще до початку освітнього процесу вже перебувають мешканці, бо тривога ще триває. Через це приміщення мусять ділити мешканці та діти. Але серед тих, хто приходить до укриттів, є різні люди. Наприклад, з небезпечними захворюваннями або люди, які проводять себе неприйнятно, залишають за собою купи сміття або псують майно в укритті», — розповідає ТСН.ua Надія Лещик.

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Освітня омбудсменка додає, що укриття має відповідати встановленим санітарним нормам. Персонал закладу освіти зобов’язаний утримувати його в належному стані: вчасно прибирати та проводити дезінфекцію, що практично неможливо зробити за постійної присутності сторонніх людей.

«Нові правила передбачають для закладів дошкільної освіти заборону перебування сторонніх осіб. Я вважаю, що вона цілком правильна, бо йдеться про маленьких дітей. А от стосовно батьків, то вони є учасниками освітнього процесу, але тут варто визначитися, у кожному конкретному закладі освіти. Мова йде про місткість укриттів, адже у нас є маленькі укриття, в яких ледве вміщають діток і педагогічних працівників. А якщо чимала кількість батьків захоче там перебувати, то воно всіх охочих не вмістить. З власного досвіду можу сказати, що більшість батьків укриттями садочків не користуються. Вони приводять дитину і йдуть на роботу, тому, якщо хтось з них раптом захоче перечекати тривогу в укритті садочку, то особливої проблеми не буде», — зазначає освітня омбудсменка.

Як бути громадам, де немає інших сховищ?

Щодо спільного перебування дорослих і дітей в укриттях закладів загальної середньої освіти, то, за словами Надії Лещик, це питання повинна врегулювати місцева влада.

«Трапляються різні ситуації: є укриття у школі, і є укриття поруч з будинком. Але мешканці своїм користуватися не хочуть і йдуть до школи, бо там кращі умови, є місця для сидіння, приміщення регулярно прибирають, можна заряджати телефон тощо. Якщо поруч з будинком є укриття, то така заборона має діяти, а шкільне укриття має бути суто для учнів та педагогів.

Якщо крім шкільного укриття іншого поруч взагалі немає, то у таких випадках міська рада має визначити: у яких укриттях дозволяється спільне перебування, а у яких не дозволяється. Найголовніше, місцева влада має повідомити мешканців про те, укриття яких закладів загальної середньої освіти є загальнодоступними, щоб не виникало конфліктних ситуацій, коли люди намагаються потрапити в укриття закладу освіти під час освітнього процесу, ще й з тваринами на руках», — пояснює Надія Лещик.

Освітня омбудсменка підсумовує, що у населених пунктах, де шкільне сховище — єдине на увесь район чи село, місцева влада має опрацювати питання безпеки та можливості зонування таких приміщень.

«Якщо у населеному пункті поруч немає укриття, окрім шкільного, до якого ходять люди, то відповідно до чинних правил, місцева влада має вирішувати питання безпеки. Наприклад, якщо є можливість розділити приміщення укриття для дорослих і дітей, краще якщо це будуть окремі входи, якщо такі наявні. Доступ до конкретного укриття має визначати місцева влада. Гадаю, що на початку з цим буде плутанина, але з часом всі проблемні питання будуть узгоджені», — каже освітня омбудсменка.

У влади з’явиться стимул будувати укриття?

Насамкінець вона додає, що відсутність укриттів і заборона на перебування у сховищах закладів дошкільної освіти та можливі обмеження щодо укриттів шкіл зрештою підштовхне громади нарешті займатися створенням безпечних умов для решти мешканців.

«До цього всі орієнтувалися так: якщо у закладі освіти є укриття, то всі можуть ним користуватися і додаткових не треба. Нововведення це змінює — діти мають перебувати у безпеці. Тому місцевій владі доведеться облаштовувати укриття в житлових будинках та мікрорайонах, якщо раніше з різних причин вона цього не робила», — підсумовує Надія Лещик.

Дата публікації 20:00, 16.10.26 Кількість переглядів 26 Не минуло й 5 років! У Києві встановили перше мобільне укриття

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