"Сподіваємось на диво": у Житомирській області відновили пошуки зниклого подружжя

"Сподіваємось на диво": у Житомирській області відновили пошуки зниклого подружжя

Чоловік та жінка зникли 4 грудня. Пошуки відновили.

У Житомирській області відновлюють пошуки зниклого подружжя, яке не повернулися з риболовлі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 грудня.

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Третю добу кілька десятків рятувальників шукатимуть 31-річного Петра та 26-річну Яну Кондратюків. Жінка - на восьмому місяці вагітності.

4 грудня подружжя пішло на воду у човні і не повернулися. Вдома у них залишилося двоє дітей. Дві доби малі сиділи у голоді і холоді, поки старша дівчинка спромоглася вилізти у вікно і повідомити родичам про зникнення батьків.

На воді рятувальники знайшли перекинутий човен. Ускладнюють пошуки щільний туман, мряка, ожеледь і тонкий лід. Фахівці не приховують - шансів знайти зниклих живими майже немає.

Сьогодні до пошуків долучаться місцеві рибалки, бо всюдихід пробив кригу на водоймі і добровольці зможуть обстежувати акваторію на власних човнах.

“Сподіваємось на диво, але як нам сказали: дива не буває”, - зазначила Тетяна Тарасенко, сестра зниклої.

В Житомирській області відновлюють пошуки зниклого подружжя | Новини України

Нагадаємо, Житомирі знайшли мертвими двох студентів, віком 18 та 20 років. Їх тіла були у технічній водоймі.

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