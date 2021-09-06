"Сподіваємося зробити Україну потужнішою": до Києва прибула делегація Конгресу США

Конгресмени пообіцяли збільшити допомогу Україні в оборонній сфері.

Збільшення ціни для Росії за її агресію та створення зони вільної торгівлі — ключові питання, на яких слід зосередитися Україні та США. З таким меседжем прибули до Києва п’ятеро конгресменів. Вони уже зустрілися із президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Миколою Кулебою та очільником Міноборони Андрієм Тараном.

Про це йдеться 6 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Кажуть, Україні варто продовжити курс реформ, щоб подолати корупцію та завершити процес деолігархізації, що дозволило б зробити економіку більш прозорою, а бізнес відкритішим до інвестицій. Окрім того, пообіцяли збільшити допомогу Україні в оборонній сфері.

"Ми збираємося збільшити ціну, яку Росія сплачуватиме за свою агресію. Ми не прагнемо якогось конфлікту, ми хочемо дипломатичного розв’язання проблем. Але єдина мова, яку розуміє Путін, це мова сили. Ми сподіваємося зробити Україну потужнішою у військовій та економічній сферах", — зазначив сенатор Ліндсі Грем.

Також Грем високо оцінив взаємодію України зі Сполученими Штатами у контексті останніх подій в Афганістані.

Новини України: до Києва прибуло 5 конгресменів із США

Раніше посольство США звернулося до Росії з вимогою виконати Мінські домовленості.

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