Спокій та незламність: дівчина вишиває під час тривоги в метро Києва (фото)

Під час повітряної тривоги кияни знаходять прихисток на станціях столичного метро. Тривога інколи триває декілька години. Люди проводять цей час по-різному – хтось намагається працювати за ноутбуком, хтось просто спить або грає з друзями в карти. А ми помітили Оксану Галайду, яка спокійно вишивала під час повітряної тривоги.



З Оксаною познайомились під час сьогоднішньої повітряної тривоги, 3 лютого, на станції метро «Позняки». Навколо стурбовано проходили люди намагаючись додзвонитись родичам, хтось заспокоював дитину, яка розплакалась, бо не хотіла сидіти на стільчику. На фоні загальної тривожності виділялась дівчина, яка утеплившись одіялом і спершись на стіну станції, спокійно вишивала. Періодично вона брала до рук ножиці, щоб обрізати нитки. Оксана сиділа на розкладному стільчику і була повністю сконцентрована на вишивці.

Фото: ТСН.ua

Дівчина каже, що ще не майстриня, поки лише тренується вишивати.



«Ця техніка називається «Замкова низинка» одна з тих, що були поширені на Поділлі. Я – не майстриня. Просто тренуюсь – вишиваю візерунок. Його я змалювала з сорочки, яку побачила в Вінницькій області. І от тепер тренуюсь вишивати цей візерунок. Коли навчусь, можливо почну вишивати собі сорочку, якщо знайду підходящу тканину», – розповідає нам дівчина.

Фото: ТСН.ua

Оксана каже, що працює в Макдональдсі, який розташований недалеко від станції метро «Позняки». Під час повітряної тривоги всі працівники закладу спускаються в метро.



«Під час повітряної тривоги вчуся вишивати, а ще, щоб не даремно гаяти час, бо що ще в метро робити? Те, що вишила на цій тканині, то все під час «тривог», хоча вдома теж трішки вишиваю. Вишивання мене розслабляє, особливо, коли чутно вибухи. Молюся, щоб всі люди наші залишились живі і енергетичні об’єкти були неушкодженими», – каже Оксана.

Фото: ТСН.ua

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