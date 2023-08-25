"Спокійна, агресії не проявляла": що відомо про горе-матір, як втопила своїх дітей на Рівненщині

Двох хлопчиків 6-ти та 7-ми років, які за тиждень мали йти до першого класу, рідна мати втопила у водоймі на Рівненщині. Про йдеться в сюжеті ТСН.

Як розказали місцеві жителі, матір привела двох своїх синів на водойму зовсім поруч з їхньою хатою, поки батько ненадовго поїхав у справах з дому, а коли повернувся, то пішов шукати дружину і дітей та зустрів дружину, яка зізналася, що втопила їх. Чоловік кинувся до водойми, але дітей на березі вже не було – їх дістали із води та викликали швидку.

За словами Вараського міського голови Олександра Мензула, дітям намагалися відновити життя, десь біля півтори години робили масаж, дихання, але на жаль не врятували. Голова громади тоді теж приїхав на місце трагедії. Поведінка матері зізнається, його ошелешила – вона навіть заважала надавати першу допомогу дитині.

Жінку допитала поліція і вона зізналася у вбивстві дітей. Свої дії вона пояснила тим, що діти "тут мучилися".

"Через дорогу там дошкільна група, я кожного дня до них заходив з вихователем спілкувався, все добре було, діти активні були, позитивні, хороші діти були… Тато прекрасний, за ними взагалі душі не чаяв. Спілкувались, коли він останні документи, все було добре, діти готові були йти до першого класу", – розповів директор Сопачівського ліцею Василь Савчук.

Донедавна матір хлопців в цій же школі працювала вчителькою англійської мови, утім до школи дітей готував батько. За словами директора, жінка вийшла з довгого декрету на роботу торік. Пропрацювала лише кілька місяців і написала заяву на звільнення.

"Вона пояснила, що їй тяжко, вона не справляється і хоче відпочити. Спокійна, агресії не проявляла, таких ознак в школі ми не бачили", – зазначив Савчук.

За словами односельців, подекуди у жінці помічали дивну поведінку: вона ні з ким не спілкувалася та ніде не виходила.

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