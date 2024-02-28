Спонсор "бавовни" та страшний сон РФ: голова СБУ Малюк святкує день народження – невідомі факти про його життя

Голова Служби безпеки України Василь Малюк 28 лютого святкує 41-річчя. Він – головний "спонсор бавовни" в РФ, влаштовує спецпоказ для рашистів у почесних перших рядах, готує унікальні спецоперації на суші, у повітрі та морі, і спустошує російську казну.

Про невідомі факти із життя Малюка і до яких спецоперацій він був особисто залучений – в ексклюзиві ТСН.ua розповіла Вікторія Гнатюк.

Призначення Василя Малюка на посаду

Василь Малюк / Фото: Facebook/Служба безпеки України

Василь Малюк за повномасштабну війну вже неодноразово довів свій авторитет. На посаду голови СБУ його призначили вже під час бойових дій – у лютому 2023 року, й вочевидь, це рішення – не помилкове. Журналісти одразу після призначення вирішили опитати посадовців, що ті думають про Малюка.

"Це професійне призначення, не політичне. Василь Малюк має понад 20 років вислуги. Це людина, яка за короткий час як виконувач обов'язків голови СБУ зробила достатньо рішучих кроків для безпеки України. У нього є розуміння, що з ворогами потрібно діяти рішуче. Тому будемо сподіватися, що в умовах рішучої боротьби з агресором це призначення набагато зміцнить нашу обороноспроможність і безпеку. Головне завдання – подолати ворогів, які діють тут, всередині України", - розповів заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

Що про Малюка кажуть у парламенті?

У парламенті зазначили, вони впевнені у рішенні, бо будучи виконувачем обов'язків очільника СБУ Василь Малюк довів свою ефективність. Так про тоді новоспеченого керівника служби висловлювався Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу", представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський.

"Ця ефективність для нас відома за конкретними спеціальними операціями, багато з яких, я переконаний, після війни стануть прикладами, які будуть вивчати курсанти відповідних вишів перед тим, як іти на службу в спеціальні органи. Малюк – на моє переконання, фахова, професійна людина. Він від перших днів війни продемонстрував свою проукраїнську, патріотичну і безстрашну позицію".

Кар’єра Василя Малюка

До свого призначення на посаду голови СБУ Малюк пів року був виконувачем обов’язків і за цей час його запам'ятали викриттями шпигунів і коригувальників вогню Росії, а найскандальнішою стала кампанія пошуку російських зв'язків в УПЦ Московського патріархату.

Василь Малюк – з Житомирщини. Вже у 18 років він пішов на військову службу до органів державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Голова СБУ Василь Малюк / Скриншот із документального фільму

Навчався в національній академії СБУ за спеціальністю "правознавство". Стати тим, ким є зараз, як зізнався в одному з інтерв'ю, він мріяв завжди.



"З дитинства я мріяв стати спецслужбістом. Від 9-го класу я готував себе до цього і фізично і розумово. Займався спортом і юриспруденцією активно", - розповів Малюк.

Чим ще запам’ятався голова СБУ

Від 2014 року Василь Малюк брав участь в АТО на Донбасі і за це був нагороджений відзнакою президента України. Повномасштабне вторгнення Росії Василь Малюк зустрів на посаді заступника голови Служби безпеки України. А коли скандального попередника звільнили, спочатку виконував обов’язки начальника, а згодом власне і очолив службу.

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Роль СБУ на чолі з Малюком в історії з вибухом на Кримському мосту досі оповита легендами. Лише через кілька місяців він зізнався, що першим підривом займався особисто зі своїми двома колегами. Тоді вибух вантажівки пошкодив автомобільні прольоти і підпалив вантажний потяг з цистернами із пальним. Хоча спершу цю цікаву подію, зі зрозумілих причин, Малюк коментував зовсім по-іншому.

"На Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають".

А тепер говорить про це відкрито і зазначає, насправді, окупанти від цього удару досі не оговталися.

Підрив Кримського мосту – унікальна спецоперація СБУ

Щоб уразити незаконно побудований Кримський міст – спецпризначенням потрібно було вигадати, як провезти непомітно вибухівку на міст. Це завдання із зірочкою, але голова СБУ тоді запропонував варіант із вибухівкою, обмотаною целофановою плівкою. Вантаж у вигляді великих рулонів виглядав абсолютно цивільним і не мав викликати підозр. Так і сталося.

Морські дрони СБУ

А вже після цієї атаки в хід пішла новітня розробка СБУ, завдяки якій вразили і Кримський міст і Чорноморський флот РФ, що наробило галасу в Росії, адже дотягнулися до усіх цих цілей вже з моря. Новий "бабах" в росіян стався 17 липня 2023 року.

Пошкодженй Кримський міст після вибухів 17 липня / Скриншот

Це була спецоперація СБУ спільно з морськими силами. До цієї атаки готувалися кілька місяців, а для цього українські спецпризначенці добули і секретну документацію. Від того, що Малюк дав у руки колегам – ті були в шоці.

Подробиці створення Sea Baby

До берегів окупованого Криму наближається морський дрон

Надводні морські дрони встигли вразити ще й "Олєнєгорський горняк" та танкер SIG і не лише. А безпілотники, які здійснюють ці атаки, дістали назву Sea Baby тобто "Морський малюк". Ось така цікава і проста назва, яка так і натякає, що не існує місця куди б не дістався голова СБУ Малюк.

Нині в СБУ працюють над низкою нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Для цього за рекордно лічені дні українці зібрали 300 мільйонів гривень на морські дрони, аби вже незабаром дивитися "морський бій".

"Команда ТСН.ua дякує голові СБУ та його колегам за унікальні спецоперації та захист України й доєднується до привітань. Гострого скальпелю й перемоги!".

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