Спорожнілі міста, паніка на Кримському мосту та вчетверо дорожчий бензин: що відбувається в окупованому Криму

Крим / © ТСН

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Літо в темряві та ізоляції: кампанія українських ударів по логістиці та інфраструктурі Криму лише за три тижні перетворила його фактично на острів. Українські дрони ще на початку тижня добили паливну інфраструктуру, а далі настала черга енергетичних об’єктів — електростанцій і газорозподільчих об’єктів. Міста на півострові занурилися у блекаут. Російські туристи намагаються виїхати додому, але одні потяги скоротили, інші курсують з великими затримками, а пального для автомобілів на АЗС немає взагалі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Що відбувається в окупованому Криму

Вдень мешканці Криму долають труднощі життя без електрики, води й пального, а вночі здригаються від гучних вибухів. Те, що роками переживають українці на материковій частині, тепер стало новою реальністю для жителів півострова. Деякі росіяни, які переїхали сюди після окупації, тепер поспіхом пакують валізи.

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От тільки виїхати можуть лише ті, хто встиг заправитися, бо від 21 червня пальне в Криму більше не продають, навіть по талонах. Його тут просто немає.

Бензовози продовжують горіти на під’їздах до Криму. Зруйновані мости, в морі біля порту «Кавказ» згоріли пороми, запаси з нафтового терміналу в Керчі повністю вигоріли після влучання. Тож узяти пальне справді ніде. Біля Кримського мосту вишикувалися багатокілометрові черги. Бензин можна купити хіба що у російських військових і вчетверо дорожче за звичайну ціну.

Росіяни, які трохи забарилися з виїздом, тепер діляться емоційними враженнями про те, як воно зараз — стояти в тих величезних заторах на Кримському мосту.

Українці ж у коментарях цим страждальцям нагадують, як російські військові нещадно розстрілювали з артилерії евакуаційні колони, зокрема на Київщині, і радять росіянам дякувати Збройним силам України за те, що ті дають змогу спокійно залишити півострів.

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Виїхати потягом теж непросто. Ті, хто не встиг зробити це одразу, тепер днями чекають на вокзалі. Поїзди ходять лише з Керчі. І замість 18 їх залишилося усього 7. Кримчани показують спорожнілі й темні вулиці міст.

Масштабний блекаут: Балаклавська і Таврійська ТЕС вийшли з ладу

На півострові фіксують набагато порожніші полиці магазинів, де стає все менше продуктів. У спеку харчі швидко псуються, електрики немає, а для генераторів відсутнє пальне.

Найгірша ситуація наразі в Севастополі. Після удару в ніч проти 24 червня по Балаклавській ТЕС — головному джерелу електрики для міста — в Севастополі почався масштабний блекаут. Окупаційна влада традиційно назвала це «обмеженням електропостачання». Однак уже наступного дня стало зрозуміло, що це — катастрофа. В місті повністю зникли мобільний зв’язок, вода і світло. Після «прильотів» по іншій ТЕС — Таврійській — масові відключення світла фіксують у Сімферополі. Перебої з електрикою також тривають у Керчі, Ялті, Євпаторії та інших містах.

Стратегічна мета Сил оборони: перерізання артерій постачання окупантів

Звісно, мета операції Сил оборони України не в тому, щоб зробити життя на півострові нестерпним. Цивільне населення тут — фактично в заручниках російських військових, які перетворили курортний Крим на величезну військову базу, що живить усе південне угруповання росіян на захопленій ними південно-східній частині України, не кажучи вже про регулярні ракетні удари по Україні, яких росіяни досі завдають саме з території Криму.

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Літня кампанія мідлстрайків методично ріже їхню логістику та позбавляє окупантів постачання пального, боєприпасів і решти необхідного. Для цього українські Сили оборони перебивають їхню артерію на суходолі — трасу, яка веде з Ростова через окуповане Приазов’я до Криму, і всі шляхи з півострова, який через Кримський міст усе ще зберігає останній шлях сполучення з Росією.

Однак судячи з того, як багато ударів Сили оборони зараз завдають по ППО та радіолокаційних об’єктах біля цього мосту, залишилося йому недовго. Президент Зеленський натякнув, що незабаром Україна може отримати від західних партнерів якусь нову зброю для застосування у кримській кампанії.

Кінцеву мету повної блокади лаконічно пояснив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді: «Москва ляже в Криму».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР! Емоції бійців після обміну! НЛО в небі України!

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