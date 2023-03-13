Сповіщає про втрати росіян: на вулицях Києва помітили незвичний Mustang

На вулицях Києва помітили незвичний автомобіль Mustang червоного кольору. На багажнику автомобіля вмонтований екран з актуальними та підбадьорювальними для усіх українців гаслами – "Слава Україні!" та "Героям слава!".

На екрані з’являються слова, які вже стали рідними для кожного українця: HIMARS, ATACMS, F-16. А потім на табло сповіщається, що россійським окупантам, Москві, мосту – п@@@да.

Також на табло багажника регулярно висвічується інформація щодо кількості знищених окупантів.

"Бачив цей автомобіль, коли на його табло висвічувалась цифра 123 860, то було в січні. Тепер на багажнику висвічується цифра 158 000. Тобто водій регулярно оновлює данні про втрати росіян", - розповів нам Віктор, київський таксист, який теж помічав незвичний Mustang на вулицях столиці.

У патрульній поліції Києва, нам не змогли відповісти, чи помічали на вулицях столиці таку незвичну автівку.

Обережно, на відео є нецензурні гасла

Нагадаємо, у Києві помітили легковий автомобіль Volkswagen, який перевозив на багажнику HIMARS. Автівку помітили на мосту Патона.

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