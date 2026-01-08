- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 2 хв
Сповіщення про повістку вже надходять у "Резерв +": що відомо
Що означають такі сповіщення в «Резерв+», як саме працює новий функціонал, чи мають повідомлення юридичну силу та що важливо знати військовозобов’язаним, аби уникнути непорозумінь із ТЦК та СП.
Українці почали отримувати сповіщення про повістки в застосунку «Резерв+». У сервісі вже запрацювала нова функція, яка інформує військовозобов’язаних про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) надіслав паперову повістку поштою.
ТСН.ua пояснює, що означають такі сповіщення в «Резерв+», як саме працює новий функціонал, чи мають повідомлення юридичну силу та що важливо знати військовозобов’язаним, аби уникнути непорозумінь із ТЦК та СП.
Сповіщення про повістки в «Резерв+»: як це працює
Застосунок «Резерв+» уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком. Користувачі отримують повідомлення, зокрема, про:
подання або зняття з розшуку;
порушення правил військового обліку та накладення штрафів;
оновлення Резерв ID;
зміну або отримання персональних даних;
надання відстрочки чи бронювання;
отримання електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).
Відтепер до цього переліку додалася ще одна опція — сповіщення про надсилання паперової повістки поштою. У застосунку можна увімкнути повідомлення про те, що ТЦК та СП направив рекомендований лист.
Це дозволяє військовозобов’язаним завчасно дізнатися про відправлення документа, відстежити свій статус і підготуватися до отримання листа через «Укрпошту».
Що важливо знати про сповіщення в «Резерв+»
У Міністерстві оборони наголошують: повідомлення в застосунку не є повісткою і не мають юридичної сили. Йдеться виключно про інформаційне сповіщення.
Зокрема, варто враховувати такі моменти:
отримання або прочитання сповіщення в «Резерв+» не вважається офіційним врученням повістки;
юридично значущим залишається лише паперовий документ, оформлений відповідно до чинного законодавства;
функція є добровільною — користувач може самостійно увімкнути або вимкнути сповіщення в налаштуваннях застосунку;
у повідомленні зазначаються дата та час, коли необхідно з’явитися до ТЦК та СП;
порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються поштою.
Таким чином, новий функціонал не замінює офіційне оповіщення, а лише доповнює його, забезпечуючи додаткову поінформованість військовозобов’язаних.
Що зміниться далі
У Міністерстві оборони повідомляють, що протягом найближчого кварталу функціонал застосунку «Резерв+» планують розширити. Зокрема, користувачі отримуватимуть push-сповіщення про:
взяття на військовий облік;
зняття з обліку;
виключення з військового обліку;
скасування відстрочки.
Очікується, що це дозволить військовозобов’язаним оперативніше отримувати інформацію про зміни свого статусу та уникати непорозумінь під час взаємодії з ТЦК та СП.