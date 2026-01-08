Сповіщення про повістку вже надходять у "Резерв +": що відомо

Мобілізація в Україні

Українці почали отримувати сповіщення про повістки в застосунку «Резерв+». У сервісі вже запрацювала нова функція, яка інформує військовозобов’язаних про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) надіслав паперову повістку поштою.

ТСН.ua пояснює, що означають такі сповіщення в «Резерв+», як саме працює новий функціонал, чи мають повідомлення юридичну силу та що важливо знати військовозобов’язаним, аби уникнути непорозумінь із ТЦК та СП.

Сповіщення про повістки в «Резерв+»: як це працює

Застосунок «Резерв+» уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком. Користувачі отримують повідомлення, зокрема, про:

подання або зняття з розшуку;

порушення правил військового обліку та накладення штрафів;

оновлення Резерв ID;

зміну або отримання персональних даних;

надання відстрочки чи бронювання;

отримання електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Відтепер до цього переліку додалася ще одна опція — сповіщення про надсилання паперової повістки поштою. У застосунку можна увімкнути повідомлення про те, що ТЦК та СП направив рекомендований лист.

Це дозволяє військовозобов’язаним завчасно дізнатися про відправлення документа, відстежити свій статус і підготуватися до отримання листа через «Укрпошту».

Що важливо знати про сповіщення в «Резерв+»

У Міністерстві оборони наголошують: повідомлення в застосунку не є повісткою і не мають юридичної сили. Йдеться виключно про інформаційне сповіщення.

Зокрема, варто враховувати такі моменти:

отримання або прочитання сповіщення в «Резерв+» не вважається офіційним врученням повістки;

юридично значущим залишається лише паперовий документ, оформлений відповідно до чинного законодавства;

функція є добровільною — користувач може самостійно увімкнути або вимкнути сповіщення в налаштуваннях застосунку;

у повідомленні зазначаються дата та час, коли необхідно з’явитися до ТЦК та СП ;

порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються поштою.

Таким чином, новий функціонал не замінює офіційне оповіщення, а лише доповнює його, забезпечуючи додаткову поінформованість військовозобов’язаних.

Що зміниться далі

У Міністерстві оборони повідомляють , що протягом найближчого кварталу функціонал застосунку «Резерв+» планують розширити. Зокрема, користувачі отримуватимуть push-сповіщення про:

взяття на військовий облік;

зняття з обліку;

виключення з військового обліку;

скасування відстрочки.

Очікується, що це дозволить військовозобов’язаним оперативніше отримувати інформацію про зміни свого статусу та уникати непорозумінь під час взаємодії з ТЦК та СП.