Споживання зросло у 5-6 разів: Ляшко прокоментував інформацію про брак кисню в COVID-лікарнях

Наразі 80% всіх госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом є киснезалежними.

В Україні медичну допомогу хворим з COVID-19 надають у 480 лікарнях, де розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для пацієнтів із коронавірусом, із яких з киснем – понад 66 тисяч.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 28 жовтня.

Так, Ляшко нагадав, що для лікування хворих у Херсонській області, на базі Каховської центральної міської лікарні, розгорнуто мобільний госпіталь ДСНС на 120 місць.

"Ми поступово збільшуємо кількість лікарень, які можуть приймати хворих на COVID-19. Але цей процес не може тривати безкінечно", - зауважив голова МОЗ.

Наразі, за дними МОЗ, 67% ліжок зайняті пацієнтами з підозрою або з підтвердженим діагнозом COVID-19. Утім, як сказав Ляшко, ситуація є нерівномірною, і у 46 з 480 ковідних лікарень (близько 10%) ліжка з киснем вже зайняті на 100%, а у 193 (близько 40% ковідних лікарень) ліжка з киснем зайняті на рівні 75%. Решта 60% закладів залишаються бути без критичного навантаження.

"У такій ситуації важливим є дотримання маршрутів госпіталізації пацієнтів. І наша екстрена медична допомога для госпіталізації обирають саме ті лікарні, в яких є місця", - висловився Ляшко.

Як розповів міністр охорони здоров'я, 80% всіх госпіталізованих пацієнтів – киснезалежні. Споживання кисню зросло у 5-6 разів на одного пацієнта госпіталізованого з "Дельтою". У зв'язку з цим, за добу українські лікарні споживають понад 330 тонн рідкого кисню та 6 800 балонів кисню (без урахування автономних джерел киснепостачання. - ред.)

Ляшко погодився, що у певних лікарнях та регіонах є підвищений попит на кисень, але запевнив, що жоден медзаклад у країні не залишений без кисню.

"Є лікарні, 2-тонна ємність для рідкого кисню якої в попередні хвилі використовувалась впродовж 7-10 днів, і потребувала підвозу кисню раз на тиждень. Зараз цієї ємності вистачає на 1-2 дні. Тому й з’являються повідомлення в засобах масової інформації, що кисню вистачає на декілька днів", - пояснив голова МОЗ.

Також Ляшко додав, що на потужностях двох виробників кисню, які сумарно виробляють 130 тонн кисню, тривали регламентні роботи. На одному заводі вони вже завершились і сьогодні він розпочинає відпускати кисень в мережу, на іншому ці роботи триватимуть до 1 листопада.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, станом на 28 жовтня Україна посіла друге місце у світі та в Європі за добовою кількістю смертей. від коронавірусу.

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