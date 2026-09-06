"Спрацювали краще за Patriot": Зеленський подякував Віткоффу та Кушнеру

Володимир Зеленський зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером / © скриншот з відео

Реклама

Під час спільної пресконференції з американськими гостями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером президент України Володимир Зеленський відзначив особливий ефект від їхнього приїзду.

Глава держави з гумором та вдячністю звернувся до іноземних представників, зауваживши, що сам факт їхнього перебування в країні позитивно вплинув на безпекову ситуацію.

Реклама

«Ви сьогодні спрацювали краще, ніж системи Patriot. Прилітайте частіше, у наших людей буде можливість трішки пожити», — зазначив президент.

Реклама

Зеленський підкреслив, що такі візити важливі не лише з політичного погляду, а й надають українцям тимчасовий перепочинок від інтенсивних ворожих обстрілів.

Нагадаємо, 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години. По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

У неділю, 6 вересня, спецпредставники Трампа прибули до Києва. До України вони їхали поїздом. Росіяни не дали гостям прилетіти літаками, хоча аеропорти в Україні були готові, зазначив президент Володимир Зеленський.

Новини партнерів