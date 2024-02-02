Справа Богуслаєва: що каже підозрюваний і чому Україна претендує на острів біля Італії

На виході із суду Богуслаєв кричав, що його везуть у Сибір.

У Вищому антикорупційному суді відбулося перше засідання у справі про націоналізацію майна підозрюваного в держзраді колишнього регіонала В’ячеслава Богуслаєва. І цілком можливо, що вже незабаром держава Україна матиме ще один острів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Сьогодні у Вищому антикорупційному суді відбулося перше засідання у справі про націоналізацію майна колишнього регіонала і гривневого мільярдера В’ячеслава Богуслаєва, якого заарештували ще 2022 року.

85-річний ексвласник концерну "Мотор Січ" має декілька підозр від правоохоронних органів: це і співпраця з бойовиками "ДНР", і спільний бізнес із росіянами та обхід санкцій, а ще – саботаж оборонного замовлення України під час повномасштабного вторгнення. Серед відповідачів фігурує і колишній топменеджер компанії "Мотор Січ" Петро Кононенко.

У СІЗО В’ячеслав Богуслаєв перебуває від жовтня 2022 року. Співробітники Служби безпеки України вважають його причетним до передавання окупантам авіадвигунів для штурмової авіації вже після 24 лютого.

Богуслаєв у суді

В рамках цього провадження разом із Богуслаєвим було заарештоване і його майно, яке оцінили в майже тринадцять мільярдів гривень. Належить воно не лише підозрюваному, а і його родині: дружині, дітям і навіть онукам. Крім грошових активів і нерухомості, у Богуслаєвих виявили колекцію антикварних речей першого тисячоліття до нашої ери: переважно скіфське золото та античні прикраси. Також родина володіє островом Галлінара біля берегів Італії, за півтора кілометра від материка, між містами Альбенда та Алассіо.

За інформацією італійського видання, клаптик цієї італійської землі придбав за десять мільйонів євро Олександр Богуслаєва – син підозрюваного.

Торік у листопаді фігуранти цієї справи спробували зняти арешт із частини цього майна. Справу слухали в Київському апеляційному суді, після чого чотирьох суддів затримали на хабарі в розмірі тридцять п’ять тисяч доларів. Їх усіх затримали і також відправили до СІЗО.

Богуслаєв у суді

Адвокат В’ячеслава Богуслаєва Ростислав Кравець під час сьогоднішнього засідання вимагав відводу судді-голови Маркіяна Галабали. Клопотання відхилено. До суті справи перейти не встигли. Наступне засідання призначене на середину лютого.

Перед конвоюванням ТСН намагалась поспілкуватися з підозрюваним. Він каже – погано чує і скаржиться на здоров'я.

Залишав зал Богуслаєв також під конвоєм. Раніше він неодноразово звертався до компетентних органів, просив, щоб його обміняли на когось з українських військовополонених. На виході із зали суду кричав, що його везуть у Сибір.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 19:00 за 2 лютого 2024 року | Новини України

Справа Богуслаєва: що відомо

Торік у жовтні СБУ затримала тодішнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в роботі на користь РФ.

У Мережі були опублікувані розмови В'ячеслава Богуслаєва з росіянами. Він бідкається на те, що по Запоріжжю прилітають російські ракети, проте закликає Путіна окупувати Україну.

Також повідомлялося, що Богуслаєв ще від 2000 року мав російське громадянство.

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