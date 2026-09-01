Справа "Форест Гамп": суд вирішив, що робити з Микитасем далі

Екснардеп Максим Микитась / © УНІАН

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Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід для екснардепа Максима Микитася — фігуранта справи про корупційну схему на 150 млн грн. Він залишається в СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн.

Про це повідомив кореспондент ТСН Олександр Романюк.

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Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Микитасю. Екснардеп поки залишатиметься під вартою, однак має можливість вийти на волю під заставу в розмірі 30 млн грн.

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Микитась просив суд зменшити визначений розмір застави втричі. Він наголошував, що є фігурантом ще трьох кримінальних проваджень, однак при цьому належним чином виконував усі процесуальні обов’язки та не намагався виїхати з України. За словами екснардепа, він не планує робити цього і надалі. Водночас необхідних 30 млн грн для застави Микитась зібрати не зможе.

Прокурори, зі свого боку, наполягали на збільшенні застави до 200 млн грн. Свою позицію вони пояснювали ризиками для слідства, а також тим, що Микитась і його родина, на думку сторони обвинувачення, мають достатньо коштів та майна.

Зрештою колегія суддів залишила попереднє рішення без змін. Воно є остаточним і оскарженню не підлягає.

Адвокат Микитася також повідомив, що на рахунок застави вже внесли 666 грн.

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Нагадаємо, Микитась є одним із фігурантів справи «Форест Гамп». Йдеться про корупційну схему, у межах якої учасники справи, за версією слідства, мали легалізувати 150 млн грн готівкою. У НАБУ зазначали, що ці кошти могли бути призначені для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

21 серпня ВАКС взяв під варту Микитася з можливістю внесення 30 млн грн застави. У разі внесення застави, екснардеп буде зобов’язаний здати закордонний паспорт, носити електронний браслет, не залишати Київ і виконувати інші процесуальні обов’язки.

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