Справа Ґонґадзе: Верховний суд України залишив Пукачу пожиттєве ув'язнення

Самого Пукача доправили до судової зали, але він із журналістами спілкуватися не воліє.

Верховний суд України оголосив остаточне рішення щодо касації на вирок Олексію Пукачу – вирок залишається чинним.

Про це повідомляє журналіст ТСН Олександр Романюк.

Самого Пукача доправили до судової зали, але він із журналістами спілкуватися не воліє. Рішення, за порадами адвокатів не коментує, вважає його незаконним.

Колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС понад вісім років тому засудили до пожиттєвого ув'язнення. Пукача визнали винним у смерті журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник у 2000 році у столиці, і тіло якого без голови знайшли пізніше в лісі на Київщині.

П'ять років тому Апеляційний суд залишив вирок Пукача в силі. Від того часу розглядали його касаційну скаргу.

Новини України: Верховний суд виносить рішення щодо касації на вирок Пукачу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання