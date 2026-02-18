Герман Галущенко / © Суспільне

Реклама

Вищий антикорупційний суд після восьмигодинного засідання обрав запобіжний захід колишньому міністру юстиції та енергетики. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрює його у координації злочинної групи та легалізації мільярдних коштів в енергетичній сфері. Суд призначив тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави.

Подробиці із зали суду — у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Справа «Мідас» та псевдо «Професор»

Прокурори САП протягом двох з половиною годин аргументували необхідність суворого запобіжного заходу. Справа, відома під назвою «Операція „Мідас“, ґрунтується на записах НАБУ. На оприлюднених „плівках“ члени угруповання обговорюють фінансові оборудки, використовуючи конспіративні імена.

Реклама

Іван Дячук, прокурор САП: «Зокрема, Цукерманом для Галущенка було обране псевдо „Сигізмунд“, а Миронюк і Басов використовували для нього псевдо „Професор“».

$112 мільйонів готівкою та навчання у Швейцарії

За даними слідства, під час перебування Галущенка на посаді очільника Міненерго, так званий «бек-офіс» отримав понад 112 млн доларів готівкою через довірену особу — Ігоря Миронюка (псевдо «Рокета»). Далі гроші легалізували через криптовалюту та офшорні компанії. Зокрема, на особисті рахунки ексміністра, за версією прокуратури, було виведено понад 400 мільйонів гривень.

Частина цих коштів витрачалася на розкішне життя. Наприклад, навчання сина Галущенка у приватному коледжі у Швейцарії поруч із нащадками європейських монархів коштувало 200 тисяч доларів на рік. Він же заявляє, що мовляв у нього є «заможні куми».

Ризики втечі: 58 виїздів за кордон

Прокурори наполягали на триманні під вартою, оскільки дружина та четверо дітей підозрюваного живуть за кордоном. Сам Галущенко лише під час повномасштабного вторгнення 58 разів виїжджав з України. Затримали його саме при спробі чергового перетину кордону.

Реклама

Захист апелював до того, що він щоразу повертався. Крім того, адвокати вимагали не долучати плівки НАБУ як докази через відсутність офіційного перекладу з російської та наявність нецензурної лексики.

Герман Галущенко: «Я не знайду ці кошти (425 млн грн застави, які просила САП — прим. ред.). Це означає, що я буду в СІЗО роками. Я не розумію, хто з оточення може надати таку космічну суму. Від сили можу внести 20-30 мільйонів».

Рішення суду та апеляція

Суддя Віктор Ногачевський виніс ухвалу: зменшити суму застави більш ніж удвічі від запитуваної прокурорами.

Згідно з рішенням ВАКС:

Реклама

Тримання під вартою або застава у 200 мільйонів гривень .

Обов’язок не відлучатися з Києва.

Здача закордонних паспортів.

Попри посмішку під час оголошення суми, Герман Галущенко залишився незадоволеним і заявив, що не шукатиме гроші на заставу, а витрачатиме їх на адвокатів для подачі апеляції. САП також розглядає можливість оскарження через зменшення суми застави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 10:00 новини 18 лютого. ПЕРЕКРИЛИ ТРАСУ на Одещині! Вибухова ніч в Росії!