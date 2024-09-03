Справа Ігоря Коломойського: що відомо про слідство і що кажуть адвокати бізнесмена

Рівно рік тому правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському. За час досудового розслідування судовий процес не раз потрапляв на перші шпальти видань. Тут була і рекордна для України застава, і підозри, які 4 рази змінювали. І навіть відновлена справа аж із 2003.

Сам бізнесмен рік перебуває у СІЗО. А всі обвинувачення вважає безпідставними. І разом із захисниками оскаржує у Європейському суді з прав людини.

2 вересня 2023 року – Інтернет вибухає фото, де бізнесменові Ігорю Коломойському вручають підозру. Він одразу заявляє: співпрацювати зі слідством готовий.

2 вересня 2024 – Коломойський уже рік у СІЗО. За цей час підозри йому декілька разів змінювали, кількість засідань сягнула майже півсотні, суми застави сягали майже 4 мільярдів. Сам він щоразу заявляє – звинувачення надумані. Із самого початку слідство звинуватило Ігоря Коломойського у тому, що він фіктивно погасив кредит однієї із компаній перед "Приватбанком".

Ігор Коломойський

"Спочатку там кваліфікація була шахрайство плюс легалізація доходів "Нафтофімік" Прикарпаття", - каже адвокат Коломойського Олександр Лисак.

Олександр Лисак – адвокат Ігоря Коломойського. Він одразу заявляє, що в справі є декілька нестиковок. Чомусь її веде не поліція, а Бюро економічної безпеки. Але ж це – геть не його компетенція. Ще більше здивувало захисників, коли суд вирішив обирати запобіжний захід за закритими дверима. Це при тому, що справа економічна. А Коломойський не те, що не чинив спротив – він, навпаки, сам приїхав на суд з Дніпра до Києва. Попри це його узяли під варту або просили півмільярда гривень застави.

За два тижні, кажуть адвокати, підозри, через які Ігоря Коломойського взяли під варту, чомусь радикально змінюються. Слідство забуває про "Нафтохімік Прикарпаття" і починає перейматися "Приватбанком".

Прокурори заявляють, що десять років тому бізнесмен заволодів коштами "Приватбанку". Пʼять і сім мільярда гривень – саме таку суму, на їх думку, він отримав на свій рахунок, але готівку у касу не вніс. Коломойський звинувачення називає абсурдним – навіщо йому це робити, адже на той час банк належав йому та його партнерам. І, взагалі, приховати зникнення такої кількості готівки – просто неможливо.

"Каса здається у банку щодня. Уявіть собі, що на момент націоналізації у касі знаходилось коло 10 мільярдів гривень. Кожен день здавались папери і писалось, що там 10 мільярдів, а по фатку було це неможливо!", – каже Ігор Коломойський.

Та суддя на ці аргументи не зважає. Проти ночі, коли суд офіційно вже не працював, він виносить рішення: тримання під вартою або рекордні для України майже 4 мільярди гривень застави. Суму бізнесмен одразу назвав непомірною, а адвокати узялися за її оскарження. Вони надали документи, які свідчать – оборудка вигадана, Коломойський вночив готівку у касу банку. Але суд відмовився замінити заставу на домашній арешт або особисті зобов’язання. Коломойський залишається за гратами.

У СІЗО у Ігоря Коломойського погіршився стан здоров'я. Його захисники неодноразово наголошували: бізнесмену потрібна медична допомога, фахове лікування та обстеження, які не надаються в потрібному обсязі.

"Я щоранку прокидаюся о 4:00 і відчуваю біль у боці. І годину мені потрібно ходити, аби зняти больовий синдром", – каже Ігор Коломойський.

Ігор Коломойський

Водночас всі звинувачення у справі, кажуть адвокати, почали розвалюватися посеред розгляду. Їх прості питання залишаються без відповіді.

Як зникнення такої величезної суми не помітили західні аудитори, коли перевіряли "Приватбанк"? Як таку шалену діру у касі не помітила перевірка Нацбанку України під час націоналізації? Ба більше. Виявилось, сам – вже націоналізований "Приватбанк" узагалі не заявляв про зникнення багатомільярдної суми. Відповідні свідчення надав нинішній голова правління – вже державного "Приватбанку" Герхард Беш.

"В кінці квітня 2024 року Вийшов аудиторський звіт компанії, яка входить до Великої четвірки про те, що у банку все добре. І саме цікаве те, що будь-якої згадки про те, що якась заподіяна шкода, чогось недостає в балансах банку. Тому що, звісно, якщо така сума велика, то вона повинна відображатися в балансі банку, що відсутні кошти. Таких документів не існує", – каже Олександр Лисак.

За тиждень до завершення строків розслідування цієї справи – з нею знов відбувається чергова метаморфоза. Ігорю Коломойському вручають нову підозру... І сума збитків "Приватбанку" у ній зменшується втричі. А ще - з’явилась компанія "УкрНафта", якій за версією бюро економічної безпеки, Коломойський теж наніс збитки.

"Але ж ми хочемо сказати, що кошти, які пов'язані з "Укрнафтою" як кредитні кошти, вони повернуті. Тому казати про будь-яку западіяну шкоду "Укрнафті" не можна", – зазначає Олександр Лисак.

Саме у такій версії справа і піде на розгляд суду. На ознайомлення зі справою у бізнесмена та адвокатів є рік. Захисники певні, робити це Ігор Коломойський мав би не у СІЗО.

2 вересня сплив граничний строк тримання бізнесмена під вартою у межах досудового розслідування. Напередодні цієї дати прокуратура нарешті погоджується надати свій коментар пресі. Другий за рік судової тяганини й перебування бізнесмена за гратами.

"В межах нашого кримінального провадження Коломойському було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на заставу. Але наскільки нам відомо є інша ухвала Печерського суду, де відносно нього застововано також запобіжний захід тримання під вартою в зв’язку з цим його і далі триматимуть під вартою", – каже прокурор Сергій Дем'янчук.

Справа, через яку Ігор Коломойський перебуває у СІЗО, пояснюють адвокати, узагалі стосується подій 2003. Її поновили в один день зі справою Приватбанку. Утім не розслідували, кажуть, аж допоки не почала розвалюватися справа про "Приватбанк".

"Ця подія була в 2003 році. За результатами цієї події було проведено слідство слідчим генеральної прокуратури. І згідно цих процесуальних рішень випливає наступна фраза що доказів причетності немає Коломойського до цього злочину…. А ви ж знаєте, коли по гарячих слідах збираєш докази, вони і актуальні. А що відбулося через 21 рік? Тобто ми пов'язуємо те, що фактично необхідний був якийсь стримуючий фактор для того, щоб його тримати все ж таки під вартою", – додає Олександр Лисак.

Адвокати Ігоря Коломойського не надають політичних оцінок процесу. Але численні порушення, кажуть, змушують їх звернутися до Європейського суду з прав людини. Їхню скаргу ЄСПЛ почав розглядати навесні. Тепер вже європейське правосуддя має надати оцінку як запобіжним заходам, які призначили київські судді, так і саму законність кримінального переслідування. Зазвичай Палац прав людини у Страсбурзі розглядає справи дуже ретельно й, відповідно, – дуже повільно. Особливо, якщо це стосується України. Адже до вітчизняних суддів там чи не найбільше в Європі скарг. За кількістю поданих до ЄСПЧ справ випереджають Україну тільки дві держави – Туреччина та росія, навіть попри виключення останньої із Ради Європи.

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