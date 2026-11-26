Генерал-майор СБУ Сергій Дука на судовому засіданні 26 листопада / © ТСН

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В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду 26 листопада розглядають оскарження запобіжного заходу для фігуранта справи «Карфаген», генерал-майора СБУ Сергія Дуки.

Про це повідомив кореспондент ТСН із судової зали.

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Дука з’явився на засідання з трьома адвокатами. Що в їхній апеляційній скарзі і що проситимуть — не кажуть.

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«Нічого не коментую. Бо всі наші коменти проти правоохоронних органів виходять», — сказав один із адвокактів.

Своєю чергою прокуратура проситиме суд взяти генерал-майора під варту з альтернативою застави у 100 млн грн.

«Чому ніхто з вас не приніс ні каву, ні попкорн? Ну, цирк же ж продовжується. Хоча основні артисти поїхали на гастролі в Японію, але все одно цирк продовжується», — сказав перед початком засідання підозрюваний.

Окрім того, генерал-майор розповів, з чим пов’язує операції НАБУ і САП.

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«Операції НАБУ і САП співпадають за якимись міжнародними зустрічами нашого власного голокомандуюча. Вам самим не цікаво, чому так відбувається? На вашу думку, чому так відбувається? А я сказав, чому на мою думку, так відбувається. В інтересах не нашої країни, не нашого верховного головнокомандувача це відбувається«, — висловився Дука.

Він також поскаржився, що останнім часом начебто усі ЗМІ «розповідають, що всі правоохоронні органи в Україні корумповані та погані».

Сергій Дука на суді 26 листопада / © ТСН

Сергій Дука на суді 26 листопада / © ТСН

Дата публікації 11:43, 26.11.26 Кількість переглядів 2 Сергій Дука оскаржує запобіжний захід в апеляції ВАКС

У чому підозрюють Сергія Дуку

НАБУ та САП підозрюють Дуку в участі у злочинній організації з використанням службового становища. Йдеться про справу «Карфаген-2», у межах якої слідство встановлює діяльність організації, що забезпечувала прикриття незаконного бізнесу. За даними слідства, йдеться зокрема про правоохоронне прикриття шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, підроблення валюти та іншої протиправної діяльності.

4 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуком до будинку Дуки. У бюро заявили, що генерал-майор не допускав правоохоронців до приміщення та погрожував застосуванням зброї. Після цього фігуранта все ж затримали та повідомили про підозру.

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ВАКС спочатку обрав для Дуки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 65 млн грн. Згодом необхідну суму внесли, і 13 листопада генерал-майор вийшов із СІЗО.

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