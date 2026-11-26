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Справа "Карфаген": генерал СБУ Дука оскаржує запобіжний захід — фото і відео з суду
В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду 26 листопада розглядають оскарження запобіжного заходу для фігуранта справи «Карфаген», генерал-майора СБУ Сергія Дуки.
Про це повідомив кореспондент ТСН із судової зали.
Дука з’явився на засідання з трьома адвокатами. Що в їхній апеляційній скарзі і що проситимуть — не кажуть.
«Нічого не коментую. Бо всі наші коменти проти правоохоронних органів виходять», — сказав один із адвокактів.
Своєю чергою прокуратура проситиме суд взяти генерал-майора під варту з альтернативою застави у 100 млн грн.
«Чому ніхто з вас не приніс ні каву, ні попкорн? Ну, цирк же ж продовжується. Хоча основні артисти поїхали на гастролі в Японію, але все одно цирк продовжується», — сказав перед початком засідання підозрюваний.
Окрім того, генерал-майор розповів, з чим пов’язує операції НАБУ і САП.
«Операції НАБУ і САП співпадають за якимись міжнародними зустрічами нашого власного голокомандуюча. Вам самим не цікаво, чому так відбувається? На вашу думку, чому так відбувається? А я сказав, чому на мою думку, так відбувається. В інтересах не нашої країни, не нашого верховного головнокомандувача це відбувається«, — висловився Дука.
Він також поскаржився, що останнім часом начебто усі ЗМІ «розповідають, що всі правоохоронні органи в Україні корумповані та погані».
У чому підозрюють Сергія Дуку
НАБУ та САП підозрюють Дуку в участі у злочинній організації з використанням службового становища. Йдеться про справу «Карфаген-2», у межах якої слідство встановлює діяльність організації, що забезпечувала прикриття незаконного бізнесу. За даними слідства, йдеться зокрема про правоохоронне прикриття шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, підроблення валюти та іншої протиправної діяльності.
4 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуком до будинку Дуки. У бюро заявили, що генерал-майор не допускав правоохоронців до приміщення та погрожував застосуванням зброї. Після цього фігуранта все ж затримали та повідомили про підозру.
ВАКС спочатку обрав для Дуки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 65 млн грн. Згодом необхідну суму внесли, і 13 листопада генерал-майор вийшов із СІЗО.