Справа Коломойського: куди зникли 5,7 мільярда готівки з кас "ПриватБанку"

Бізнесмен та його адвокати поскаржилися на бездіяльність прокурора.

Антикорупційні органи відмовляються брати на себе відповідальність за розслідування справи про нібито зникнення готівки з "ПриватБанку", де головним підозрюваним є бізнесмен Ігор Коломойський.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У п’ятницю, 1 листопада, відбулося засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, де розглядалася скарга бізнесмена на бездіяльність прокурора з Офісу генпрокурора Сергія Дем'янчука.

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Коломойський і його адвокати вважають, що після чергової зміни фабули у гучній справі про нібито зникнення готівки із кас "ПриватБанку", її мають розслідувати детективи НАБУ.

Наразі цю справу веде Бюро економічної безпеки. За 12 місяців слідства вони тричі змінювали у фабулі злочину як його обставини, так і потерпілих.

У вересні минулого року слідчі заявляли, що Коломойський нібито пограбував свою ж нафтовидобувну компанію. Бізнесмена арештували і відправили у СІЗО. Але через два тижні вручена тоді Коломойському підозра зникла.

Натомість колишнього банкіра звинуватили у зникнення готівки із кас його ж “ПриватБанку”. Йдеться про суму 5,7 мільярда гривень готівкою. Бізнесмен цю підозру назвав абсурдною. Вона проіснувала десять місяців, аж поки серпні цього року Коломойському вручили нову. В ній серед потерпілих значиться державна компанія “Укрнафта”.

За законом, такі справи має розслідувати НАБУ. Адвокати по черзі звертались до прокурора Дем’янчука, САП та судів різної інстанції. Та всі вони у переведенні справи до НАБУ відмовляли. Не стало винятком і сьогоднішнє засідання.

У своєму виступі у суді Коломойський перерахував справи ведуться проти нього, щоб донести до суду, чому важливо розглянути цю скаргу і поставити крапку відносно підсудності цієї справи.

“У цій справі злилися і “ПриватБанк” і “Укрнафта”. Усі попередні справи веде НАБУ і вони перебувають в підсудності ВАКС. Тоді або всі справи треба передавати в БЕБ, або й цю справу теж передати в НАБУ. Хтось десь помилився. Тут одні й ті ж фігуранти. Потрібно ж якось визначитися”, - наголосив бізнесмен.

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