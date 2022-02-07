Справа Лавренчука: український режисер дав перше інтерв'ю після виходу з італійської в'язниці

Євгена Лавренчука затримали в Італії на запит Росії.

Український театральний режисер Євген Лавренчук, якого в середині грудня на запит Росії заґратувала Італія, дав ексклюзивне інтерв'ю ТСН. Нині він перебуває під домашнім арештом у Неаполі.

Що режисер розповідає про свій арешт, російську справу, яку на його думку сфабрикували, і чи є шанс для митця повернутись в Україну найближчим часом, про це йдеться 7 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

За останні півтора місяця Євген Лавренчук про гібридну російську агресію дізнався чи не все. За його словами, спецслужби Кремля у війні проти України дійшли вже до того, що намагаються дістати відомих або публічних українців у різних країнах світу.

"Резервний обмінний фонд — якщо якого російського хакера або генерала десь спіймали, то вони (росіяни — Ред.) мають фонд людей, яких вони потім будуть вимінювати на своїх віпів", — розмірковує Лавренчук.

Це перше інтерв'ю Євгена Лавренчука після виходу з в'язниці. Нині він перебуває у неапольській квартирі під домашнім арештом. Про його затримання в Італії одразу після Нового року повідомили родина і друзі режисера.

Як з'ясувалось, в середині грудня митець їхав з Тель-Авіва у Львів через Неаполь, де планував зупинитися на два дні. Квиток оприлюднив у соцмережі. Поліцейські прийшли до нього у готель вночі. І повідомили, що затримують на запит Росії, яка звинувачує режисера у фінансових оборудках.

Справа Євгена Лавренчука: український режисер дав перше інтерв'ю після виходу з в'язниці

В реєстрі судових рішень Росії журналісти знайшли справу, через яку в Італії затримали Євгена Лавренчука. На цих трьох аркушах йдеться: колись у режисера була театральна школа в Москві, одна зі студенток взяла займ на навчання там. І ніби не віддала. Саме тому, вважають російські судді, віддати гроші має Лавренчук. Євген же каже, за навчання в його московській школі дійсно можна було через банк платити частинами, і не розуміє, якщо хтось щось не доплатив — до чого тут він сам?

Адвокати Євгена Лавренчука теж були здивовані діями Росії, тож вимагали доказів.

"Росія відповіла: "ні, ми його ще не звинувачуємо, ми не знаємо, чи він винуватий. Ми просимо його екстрадувати сюди, і ми будемо шукати докази". Читай — "будемо вибивати показання", — зазначає режисер.

Російська відповідь не сподобалась ні італійському суду, ні Інтерполу, тож Лавренчука відпустили під домашній арешт.

"Інтерпол, визнав всі ці махінації зі сторони Росії, і визнав мене невинною людиною. Визнав всі справи, сфабрикованими і політичними", — додає він.

Квартиру в Неаполі, де Лавренчук перебуває під домашнім арештом, Євгену допомогла знайти українська діаспора. Вона ж забезпечує і всім необхідним, адже виходити на вулицю йому поки що зась. Додому він зможе поїхати, як тільки закриють справу.

Євген Лавренчук закликає всіх українців не мати жодних справ із країною-агресоркою. Адже його історія доводить: якщо спецслужби Росії знайшли жертву — полювати на неї почнуть у будь-який момент і в будь-якому місці.

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року на тодішнього головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука скоїли напад на вулиці Грецькій. Невідомі чоловіки били режисера по обличчю та голові.

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