"Справа Медведчука": слідчі ДБР хотіли вручити підозру Порошенку, але він втік

Це вже не вперше, коли Порешенко втікає від слідчих ДБР.

П’ятий президент і народний депутат від "Євросолідарності" Петро Порошенко втік від слідчих Державного бюро розслідувань, коли ті хотіли йому вручити підозру під Верховною Радою.

Про це кореспондентам ТСН повідомили у відомстві, детальніше – у сюжеті ТСН.19:30.

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На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, аби вручити документ особисто п'ятому президентові, а нині – нардепові Порошенку - працівник бюро спеціально прийшов під стіни Верховної Ради. Утім, побачивши службовця, Петро Порошенко худко сів у свій Mercedes, підганяючи водія, і поїхав геть.

У ДБР повідомили, що спільно з СБУ розслідують кримінальне провадження щодо постачання вугілля із тимчасово окупованих територій і сприяння терористам. У цій справі фігурує народний депутатов від ОПЗЖ, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Петро Порошенко втік від слідчих ДБР | Новини України

"Вже повідомлено про підозру одному з чинних депутатів та колишньому міністру енергетики Демчишину. Сьогодні ж працівники ДБР поблизу ВР намагалися вручити повістку про виклик ще одному народному депутату України. Однак він проігнорував та поїхав у невідомому напрямку", - повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

Нагадаємо:

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

Також у цій справі фігурує колишній міністр енергетики та вугільної промисловості (2014-2016 років) Володимир Демчишин, якому вже вручили підозру. Наразі він переховується від українського правосуддя за кордонм.

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