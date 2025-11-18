Справа "Мідас": ексвіцепрем'єру Чернишову обрали запобіжний захід

Олексій Чернишов / © Facebook-сторінка Олексія Чернишова

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) сьогодні, 18 листопада, обрали запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністрові Олексію Чернишову.

Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали засідання суду.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в «Енергоатомі».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд взяти ексміністра під варту з можливістю вийти під заставу 55 мільйонів гривень.

ВАКС визначив для Чернишова запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці — до 16 січня 2026 року — з можливістю внесення застави в розмірі 51 600 000 грн.

За даними слідства, Чернишов відвідував так звану пральню — місце, де відмивали незаконно отримані гроші.

Раніше стало відомо, що екзарх Вселенського патріархату єпископ Михайло (Аніщенко) виступив із пропозицією взяти Олексія Чернишова на поруки.

Нагадаємо, Олексій Чернишов фігурує в гучному корупційному скандалі щодо організації масштабної схеми «відкатів» у державному секторі енергетики.

Сам Чернишов спростував звинувачення у масштабних корупційних схемах у НАЕК «Енергоатом».

Також повідомлялося, що елітні маєтки колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова у Козині під Києвом могли фігурувати у справі «Мідас».