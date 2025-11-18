- Дата публікації
Справа "Мідас": ексвіцепрем'єру Чернишову обрали запобіжний захід
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову та відправив його до СІЗО з можливістю внесення застави.
У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) сьогодні, 18 листопада, обрали запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністрові Олексію Чернишову.
Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали засідання суду.
Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в «Енергоатомі».
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд взяти ексміністра під варту з можливістю вийти під заставу 55 мільйонів гривень.
ВАКС визначив для Чернишова запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці — до 16 січня 2026 року — з можливістю внесення застави в розмірі 51 600 000 грн.
За даними слідства, Чернишов відвідував так звану пральню — місце, де відмивали незаконно отримані гроші.
Раніше стало відомо, що екзарх Вселенського патріархату єпископ Михайло (Аніщенко) виступив із пропозицією взяти Олексія Чернишова на поруки.
Нагадаємо, Олексій Чернишов фігурує в гучному корупційному скандалі щодо організації масштабної схеми «відкатів» у державному секторі енергетики.
Сам Чернишов спростував звинувачення у масштабних корупційних схемах у НАЕК «Енергоатом».
Також повідомлялося, що елітні маєтки колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова у Козині під Києвом могли фігурувати у справі «Мідас».