Справа найстаршої в Україні матері Підвербної і її доньки: соцпрацівниця розповіла про стосунки у родині

Найстаріша мама Україна 78-річна Валентина Підвербна та її 12-річна донька налагоджують спілкування. Родичі все більше часу проводять разом і дівчина вже не так негативно налаштована проти своєї матері.

Про це у коментарі журналістці ТСН Валентині Доброті сказала вихователька-методист центру соціально-психологічної реабілітації дітей Наталя Дубина.

Соцпрацівниця зауважує, що наразі зміни відбулись у самій 12-річній дівчинці. Вона почала займатись спортом та активніше доглядати за собою.

"Зміни є, в першу чергу вона більше починає доглядати за собою, більше приділяти уваги собі... Займається спортом... вона змінилася навіть зовнішньо... Дитина сама вже обирає, що їй вдягнути, як за собою доглядати, з харчуванням, зі спортом, зі всім іншим. Вона проявляє себе в творчості, вона знаходить собі інтереси для того, щоб розвиватися... У неї дружні стосунки з іншими дітьми: і з дівчатами, і з хлопцями", - каже Наталія Дубина.

Вона також зауважує, що напруга між мамою та донькою починає зменшуватись.

"Покращення є. Наприклад, якщо в перші дні дитина була негативно налаштована на маму і час спілкування був до півгодини, то зараз мати спокійно може приїхати і дитина, якщо мати знаходиться з нею поряд 4 години, дитина 4 години з нею спілкується і гуляє", - каже соцпрацівниця.

Підвербна з донькою. Фото: Суспільне Чернігів

Наталія Дубина зауважує, що Підвербна теж намагається покращити стосунки з донькою і робить для цього все можливе.

"Мама постійно відвідує дитину: привозить їх фрукти, овочі, смаколики, деякі речі. Якщо Аня про щось попросить маму – мама завжди дитині привозить... Вона постійно з нею спілкуються. Вона знаходиться разом з матір’ю стільки часу, скільки вона сама забажає", - каже вона.

Водночас вихователька визнає, що є соцзакладі є певний графік та встановлені ліміти на користування телефоном.

"Трошки ліміту в нас є, оскільки до першої половини дня наші вихователі займаються з ними, проводять певні заняття, якісь рухливі ігри… Вже після обіду – це більше їх вільний час, але все одне вони знаходяться під контролем дорослих… і вони вже мають доступ до своїх мобільних телефонів… У нас є свій режим дня… дитина просто зайнята – їй ніхто не забороняє спілкуватися, телефонувати", - каже вона.

Наразі за заявою соцслужб суд відклав розгляд справи щодо Підвербної та її доньки.

Нагадаємо, 24 квітня на сторінці в Instagram доньки Підвербної Анни-Марії був опублікований допис, у якому дівчинка звинуватила свою маму в жорстокості. Після цього доньку в жінки вилучили.

У червні відбувся суд щодо вчинення насильства найстаршою мамою України проти її доньки, проте справу закрили через брак доказів.

Зазначимо, що Валентина Підвербна відома тим, що народила її у віці 65 років та була на той час, 2011 року, найстаршою, у кого в Україні прийняли пологи.

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