Справа не одного покоління: відбудова українських міст нагадуватиме досвід повоєнної Варшави

Почерк німецьких нацистів, які руйнували столицю Польщі під час Другої світової війни, схожий із теперішніми діями російських окупантів в Україні.

Понад 800 тисяч українців через російську агресію залишилися без даху над головою. Деякі міста перетворено на руїни. Уже втрачено щойнаменше третину всіх виробничих потужностей. Частину полів так і не вдалося засіяти. Відбудова повоєнної України матиме багато спільного з відновленням Європи після Другої світової. Почерк німецьких нацистів і російських військ - схожий.

У сюжеті ТСН розповідає, що ми повинні врахувати і яких помилок уникнути, щоб зруйновані росіянами українські міста стали ще кращими, аніж були. Ця розповідь - на прикладі відбудови Варшави, яку німецькі нацисти знищили майже вщент.

Українські міста росіяни руйнують цинічно і наполегливо, так само як і німці знищували польську столицю Варшаву. Місто обстрілювали, накривали килимовими бомбардуваннями та підривали будівлі. Так нацисти мстилися за Варшавське повстання.

Після каральної акції нацистів із майже мільйона жителів у Варшаві зосталося не більше тисячі людей. Місто було в суцільних руїнах і навіть лунали пропозиції перевезти уряд до Лодзя. Але люди стали повертатись і самотужки бралися за відновлення свого житла.

Голова ради з урбаністики Києва Віталій Селик разом з однодумцями в зруйнованих містечках під Києвом допомагає людям розгрібати завали в їхніх помешканнях. Колись його бабуся так само розчищала зруйнований німцями київський Хрещатик.

“Ми допомагаємо законсервувати будівлі, в яких можна ще жити, залатати дах, закрити плівкою вікна, бо будинки треба зберегти до наступного року, поки у людини не з’явиться фінансування”, - розповідає він.

Варшава з руїн повставала дуже повільно. Грошей не вистачало. Будівельне сміття перемелювали для бетону. Старе місто – історичний центр Варшави - відновили просто ідентично тому, як було раніше. Для цього навіть використовували картини 17-18 сторіччя. Як результат - реконструйований старий центр Варшави тепер під захистом ЮНЕСКО.

Архітектор Андрій Яцентюк вивчив досвід відновлення зруйнованих фашистами трьох європейських міст — Варшави, Роттердама та Гавра. Він вважає, що Україні потрібно шукати свій шлях.

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“Головний принцип - це якомога швидше повернути людей, бо відбудова - це суспільство. Якщо нема суспільства, немає людей, немає ринку праці - коло не замикається, бо нема у місті життя. Основний принцип якнайшвидше почати відбудову локальну і ближче до центру міста і житла навіть тимчасового, щоб люди поверталися”, - говорить він.

Нацисти цілеспрямовано бомбили те, що дороге полякам. Королівський палац, Варшавська опера або Великий театр. Вони стали відновленими символами Варшави. Таким колись стане і маріупольський драмтеатр.

При відбудові Варшави архітектурний так би мовити "копіпаст" використовували лише для відновлення історичного центру. Сама структура міста дещо змінилася, стала чіткішою. Варшаву стало легше перетинати з однієї частини в іншу. Отже, для українських міст нинішня відбудова - це шанс стати кращими, вважає Андрій Яцентюк, якщо врахувати всі попередні урбаністичні помилки.

На відновлення Варшави пішло пів століття. А в польському Гданську - шрами досі нагадують про Другу світову війну. Наш шлях відновлення теж буде тривалий і може стати справою не одного покоління. Для відбудови потрібно врахувати не лише демографію, зручність, фізичну безпеку, а й, кажуть експерти, хоча б мінімальну економічну незалежність.

"У селах важливо відновлювати не тільки приватні будинки, будинок культури, сільраду і школу, але й підприємства, якісь локальні бізнеси, давати людям дешеві кредити, щоб вони засновували свої маленькі підприємства, тоді наші села стануть схожі не європейські села та містечка. Це знову ж таки - про безпеку, бо чим більше у нас дрібних підприємств, тим важче зламати економіку країни”, - вважає Віталій Селик.

Для відновлення Варшави поляки створили спеціальне бюро. Щоб пришвидшити темпи навіть націоналізували землю. А саму відбудову розпочали ще до закінчення Другої світової. Нам також попри активні бойові дії на півдні і сході треба давати людям надію на нормальне життя на деокупованих територіях.

Досвід Варшави: яких помилок уникнути, аби зруйновані росіянами українські міста стали ще кращими, аніж були

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