Справа Павелка: у скандал втягнули зірку світового футболу

Функціонери Української асоціації футболу на чолі із Андрієм Павелком підробили підпис відомого на весь світ футбольного рефері П’єрлуїджі Колліни і, схоже, втягнули його у кримінальну справу про будівництво заводу з виробництва штучних покриттів за завищеною ціною. Ту саму, в якій Андрій Павелко та його заступник Юрій Запісоцький отримали підозри, за що і перебувають у Львівському СІЗО.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Під час засідання у Шевченківському районному суді міста Львова, на якому розглядали продовження запобіжного заходу Юрію Запісоцькому, адвокат попросив суд долучити додаткові докази до матеріалів слідства.

Прокурор після кількох хвилин ознайомлення з ними знаходить невідповідності - замість додаткової угоди, датованої 1.07.2015, суду надано саму угоду від 18.06.2015.

Адвокат Юрія Запісоцького виправдовує цей момент нібито технічною помилкою. Але під час судових дебатів стає зрозуміло, що сторона захисту свідомо принесла в суд не ті документи.

Підроблений підпис Колліни

Мова йде про контракт із найвідомішим у світі арбітром П'єрлуїджі Колліною. В Україні він працював від 2010 року. У червні 2015 конгрес ФФУ вирішив підписати із ним черговий контракт. За ним італієць мав отримати шістсот тисяч євро.

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Документ підписали 18 червня. А ще через два тижні, нібито, було підписано додаткову угоду. Колліні докинули ще шістсот вісімдесят тисяч євро зарплатні. І тут стає зовсім цікаво…

У контракті, за яким відомому арбітру збільшили зарплату вдвічі, замість підпису самого Колліни стоїть незрозуміла закарлючка.

Але і це ще не все. Документ з українського боку завізував тодішній президент української футбольної Прем'єр-ліги та за сумісництвом виконавчий директор Федерації футболу Володимир Генінсон. У протоколі його допиту, який було зачитано прокурором Ковальовим у суді, він стверджує, що цей документ він не підписував і підпис Колліни теж не схожий.

Яка роль підробки у справі Павелка

До чого тут завод із виробництва штучної трави? Все просто і водночас не зовсім.

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У 2016 році Федерація футболу витрачає на цей завод 8 мільйонів євро, з яких 7 ідуть реальним виробникам обладнання зі США, Британії та Данії. Мільйон залишили в компанії-прокладці із Еміратського офшору. Далі цей мільйон потрапляє на рахунок компанії “Софтекс”, яка нібито допомагала встановлювати обладнання. І, за версією Андрія Павелка, саме ця компанія закрила заборгованість перед Колліною за цим додатковим договором із сумнівним підписом.

Наступного дня після засідання суду, на якому генсеку УАФ Юрію Запісоцькому продовжили арешт ще на два місяці, сайт федерації видав допис, де заперечив фальсифікацію будь-яких документів і опублікував банківську виписку з переказу грошей з рахунку “Софтексу” на рахунок Колліни. Яку суму переказали італійцю – приховали.

Також УАФ не надала копії додаткової угоди зі справжнім підписом Коліни.

Сам відомий рефері ще ніяк не відреагував на ситуацію з підробленим підписом, але українське слідство вже готується допитати Колліну з цього приводу.

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Нагадаємо, 16 червня рішенням судді Шевченківського районного суду міста Львова Андрія Павелка відправили у СІЗО на 60 діб. Його підозрюють у заволодінні грошима під час будівництва заводу з виготовлення штучних полів.

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