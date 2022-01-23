Справа Порошенка: кому вигідна гра на нервах і як рішення суду вплине на інших фігурантів схеми

Справа Порошенка: кому вигідна гра на нервах і як рішення суду вплине на інших фігурантів схеми

Суд відпустив експрезидента під особисте зобов'язання.

Масові мітинги, гучні гасла та сутички з правоохоронцями. Під такий вуличний супровід Печерський районний суд обирав цього тижня запобіжний захід Петру Порошенку. П’ятому президенту, а нині народному депутату закидають державну зраду та фінансування тероризму.

Перше засідання суду тривало близько 10 годин. Остаточне рішення - ухвалили швидше. Але і його вже оскаржують: і прокурори, і адвокати. Про це 23 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

ПОРОХОВА ДІЖКА І ВУГІЛЬНА СПРАВА

В день прильоту Порошенка до України Держбюро розслідувань ледве не вперше оприлюднює деталі так званої "вугільної справи". В ній поки що чотири фігуранти: кум Путіна Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та п'ятий президент Петро Порошенко. І для того, щоб зрозуміти в чому суть, потрібно повернутись на вісім років назад.

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Жовтень 2014-го - розпал російсько-української війни. Частина територій Донецької та Луганської областей, разом із шахтами, що видобувають цінний антрацит, вже під окупаційною владою. Однак, стріляти по Україні Росія вирішила не лише танками і "Градами". Придушити країну економічно напередодні опалювального сезону - ось кремлівський план. Втім, розкачати тезу "Україна - без світла" росіянам одразу не вдавалося.

Знаючи про ймовірний дефіцит антрациту, український уряд уклав угоду на поставку вугілля з Південноафриканської Республіки. Перші партії почали заходити в порти і далі на електростанції. І це дуже не подобалось Москві, яка задіяла для зриву українських планів своїх законспірованих агентів. На це прямо вказав тодішній очільник "Укрінтеренерго" Володимир Зіневич.

"Той об'єм, який ми постачаємо з ПАР як диверсифікації, можливо, він комусь помішає", - сказав тодішній директор "Укрінтеренерго" Володимир Зіневич.

І така людина в Україні у Кремля була. З одного боку повна довіра в Росії- статус кума Путіна - з іншого розв'язані руки в Україні - майже офіційний статус контактера з бойовиками.

Запобіжний захід Порошенку – кому вигідна ця гра на нервах і як рішення суду вплине на Медведчука | Новини тижня

"Віктор Медведчук, маючи певні політичні амбіції, погодився на відповідну пропозицію Російської Федерації. Віктор Медведчук досягнув певних домовленостей з Петром Порошенком, який як президент України мав необхідні можливості у вертикалі виконавчої та законодавчої влади", - розповіла речниця ДБР Тетяна Сап'ян.

І от раптом африканське вугілля визнається неякісним, а його місце займає вугілля з окупованих терористами шахт. Все, що відбувалось далі, стверджують в ДБР, вкладається в організацію хитрої і прибуткової схеми. І це в розпал війни. Суспільству тоді це пояснили так:

"Ми повинні зараз думати про те, як пройти зиму, а не думати про те, що таке вимкнена батарея, що таке вимкнене світло. Тобто ми повинні домовлятися", - сказав тодішній заступник міністра енергетики України Юрій Зюков.

Домовлятися із терористами, на думку ДБР, став Віктор Медведчук. Та щоб все мало чистий вигляд, сумнівні шахти з окупованих територій змінили юридичні адреси на столичні. Цим займався бізнесмен Сергій Кузяра. Звісно, незгодні з таким планом в уряді були. Одним з таких виявився Юрій Продан, який ще вимагав, аби втрутилися правоохоронці.

"Хто чинив тиск на ці підприємства, чи міністр, чи хтось інший, це вже має встановлювати слідство", - сказав колишній міністр енергетики України Юрій Продан.

Але незгодного Порошенко просто звільнив. Загалом, бойовикам відправили майже 1,5 мільярда гривень. Який зиск мали учасники схеми, невідомо. Але мало дивує тепер різка реакція тодішньої влади на торгівельну блокаду, яка по суті поклала кінець цій схемі. Врешті-решт активістам довелося приварювати зваркою вагони до залізничних колій, і пережити атаки спецпризначенців - лише тоді ешелони зупинилися назавжди.

СУД У СПРАВІ ПОРОШЕНКА

Суд мав відбутися ще місяць тому, але від першої повістки Петро Порошенко буквально вислизнув.

Офіс генпрокурора домігся арешту п'ятого президента, щоправда, за підписом заступника генпрокурора. Сама Ірина Венедіктова того дня була у відпустці. Суд дозволив арештувати майно Порошенка. Нині заблоковані квартири, маєток в Козині, спортклуб, частка "Міжнародного інвестбанку". Та основні активи - корпорацію "Рошен" і пов’язані з нею агробізнеси - він встиг переписати на сина.

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За цими подіями Петро Олексійович стежив з-за кордону. Обіцяв гучне повернення. І обіцянки дотримав. Причому так, що стривожені голоси почали звучати ледь не від усіх союзників України.

"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії просто зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на полярізацію внутрішньої політики", - сказала пані посол Великої Британії Мелінда Сімонс.

Того дня, коли мали оголосити міру запобіжного заходу Порошенку, під стінами Печерського суду Києва сталися кілька сутичок між прихильниками нардепа і правоохоронцями.

Ціна свободи Порошенка - мільярд гривень. Так просить прокуратура для домашнього арешту. Утім суд відпускає підсудного під особисте зобов’язання. Порошенко мусить здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без відома слідчого.

"Ми не святкуємо перемогу. Хоча здавалося б ми перемогли. Ми прийшли сюди, щоб продемонструвати, що ми їх не боїмося", - заявив після суду Порошенко.

Хоча тут Петро Олексійович злукавив. Вже надвечір з’явилися фото зі столичного ресторану, де Порошенко разом із соратниками якраз таки святкували.

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Та в повітрі зависло питання - наскільки обрана судом міра запобіжного заходу вплине на інших фігурантів вугільної справи? Зокрема, Медведчука, який від вересня сидить під домашнім арештом. Демчишина, що перебуває у міжнародному розшуку. Кузяру, якого буквально тиждень тому відпустили з-під варти додому. І як мають реагувати ті, хто торгівлю з терористами зупиняв? Про це зокрема пише ув'язнений добробатівець Семенченко. Порошенку обрали найм’якшу міру запобіжного заходу. Однак в Офісі генпрокурора твердять, їхні аргументи суд підтвердив навіть таким м'яким рішенням.

"Суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення. І безперечно ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - сказала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

І адвокати Порошенка, і обвинувачення наразі не погоджуються з судовим рішенням і збираються подавати апеляції.

Країну ж поки тішить затишшя. Бо заворушка всередині, яку ледь не організували, вкрай гарно зустрів би Путін і 150 тисяч його озброєних до зубів солдат, що стоять зараз довкола українських кордонів.