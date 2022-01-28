Справа Порошенка: сьогодні "запобіжку" експрезидентові оскаржуватимуть в Апеляційному суді

Справа Порошенка: сьогодні "запобіжку" експрезидентові оскаржуватимуть в Апеляційному суді

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання не влаштовує ні захист, ні прокурорів.

Сьогодні запобіжний захід п’ятому президентові України Петру Порошенку оскаржуватимуть у Київському апеляційному суді і прокурори, і адвокати.

Про це йдеться 28 січня в ефірі ТСН.Ранок.

Порошенка, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму, Печерський райсуд столиці минулого тижня відпустив під особисте зобов'язання. Згідно з цим судовим рішенням, політик мусив, зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон, а також він не має права виїжджати за межі Київщини без дозволу слідчого. Такий запобіжний захід не влаштовував обидві сторони.

І обвинувачення, і захист подали апеляції. Прокурори, як і раніше, наполягатимуть на арешті Порошенка з альтернативою застави у мільярд гривень. Його ж адвокати оскаржують рішення суду, бо мовляв покладені зобов'язання обмежують політичну діяльність їхнього підзахисного.

Сьогодні запобіжку у справі Порошенка оскаржуватимуть у Київському апеляційному суді | Новини України

Раніше у ДБР розповіли, за яких умов відбудеться "перехресний" допит Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

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