Справа Порошенка: як минуло засідання і чому екпрезиденту не обрали запобіжний захід

Засідання перенесли на 19 січня.
Напередодні Печерський райсуд столиці намагався обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петрові Порошенку. Втім, засідання перенесли на 19 січня.
Що відбувалося на засіданні, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 18 січня.
До суду просто з аеропорту Петро Порошенко приїхав в оточенні прихильників: "Я зараз іду на суд, який організували зрадники. Вони перетнули "червону лінію". Перейшли межу".
Засідання щодо обрання запобіжного заходу розпочалося із 40-хвилинною затримкою. Сторона обвинувачення зазначає, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази. Саме тому прокурори клопотають про запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту з альтернативою внесення застави - мільйон гривень.
Адвокати Порошенка свого підзахисного підозрюваним не вважають: "Ми не почули обґрунтування підозри. Всі документи ніяк не обґрунтовують необхідність обрання запобіжного заходу".
Сам Порошенко вкотре твердить, що справа проти нього сфарбрикована - "з метою дискредитації опозиції".
П'ятий Президент України фігурує у провадженні одразу за кількома статтями: фінансування тероризму, державна зрада, створення терористичних організацій.
За версією слідства, у 2014-2015 роках Петро Порошенко вступив у змову, зокрема, із проросійським політиком Віктором Медведчуком, а також тодішнім міністром енергетики Володимиром Демчишином, щоб організувати постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
Поки триває судове засідання, у ДБР збирають брифінг, де відкривають деталі справи, пояснюють і роль кожного із її фігурантів: "Медведучук - комунікатор, Порошенко залишає за осбою управлінські і кадрові питання і адмінстративнй влив".
У справі дев'ять томів. Тому захист Порошенка просив час на ознайомлення з матеріалами. Надвечір суддя Олексій Соколов пішов у нарадчу кімнату, але за п'ять годин з неї так і не повернувся. На рішення чекали і в судовій залі, і на вулиці. Близько 23:00 вийшов представник суду і повідомив, що засідання оголошується закритим. Запобіжний захід Петру Порошенку обиратимуть на Водохреща - 19 січня.