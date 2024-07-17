Справа про розкрадання грошей загиблих військових з моргу: що вирішив Апеляційний суд (фото)

Усі пʼятеро підозрюваних чекатимуть суду у СІЗО. Їм загрожує до восьми років увʼязнення.
Дніпровський апеляційний суд залишив під вартою двох фігурантів справи про розкрадання речей загиблих військових – санітара моргу та рецидивіста з судимістю.
Про це передає кореспондентка ТСН із зали засідання суду.
Захист підозрюваних вимагав зменшити розмір застави чи взагалі відпустити під нічний домашній арешт.
Апеляційний суд залишив арешт та заставу у понад два мільйони гривень для кожного.
Таким чином усі пʼятеро підозрюваних чекатимуть суду у СІЗО. Їм загрожує до восьми років увʼязнення.
Нагадаємо, що у Дніпрі стався просто жахливий випадок цинізму і шахрайства. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військовових та через онлайн-банкінг списували гроші.
Серед пʼятьох фігурантів – працівник моргу, ІТівець та кримінальний авторитет.
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