Справа про розкрадання грошей загиблих військових з моргу: що вирішив Апеляційний суд (фото)

Усі пʼятеро підозрюваних чекатимуть суду у СІЗО. Їм загрожує до восьми років увʼязнення.

Дніпровський апеляційний суд залишив під вартою двох фігурантів справи про розкрадання речей загиблих військових – санітара моргу та рецидивіста з судимістю.

Про це передає кореспондентка ТСН із зали засідання суду.

Родичі загиблих героїв, яких пограбували у морзі

Захист підозрюваних вимагав зменшити розмір застави чи взагалі відпустити під нічний домашній арешт.

Апеляційний суд залишив арешт та заставу у понад два мільйони гривень для кожного.

Таким чином усі пʼятеро підозрюваних чекатимуть суду у СІЗО. Їм загрожує до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, що у Дніпрі стався просто жахливий випадок цинізму і шахрайства. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військовових та через онлайн-банкінг списували гроші.

Серед пʼятьох фігурантів – працівник моргу, ІТівець та кримінальний авторитет.