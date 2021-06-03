"Справа просувається надзвичайно повільно і тяжко" - мати вбитого журналіста Олеся Бузини

Олеся Бузину застрелили з авто з іноземними номерами.

Журналіст Олесь Бузина був убитий 16 квітня 2015 року в Києві у дворі свого багатоквартирного будинку. Нещодавно справа Бузини зрушилася з місця.

Про це розповіла матір Олеся Бузини Валентина Бузина під час ефіру ток-шоу "Право на владу".

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"В мене була така зневіра, в мене була така образа - мені ні до кого не хотілося звертатися. Раптом дзвінок з Генеральної прокуратури і мене запросила Ірина Валентинівна (генпрокурорка України Венедіктова - ред.) Так я потрапила до неї на прийом. Чи допоміг мій візит? Так, допоміг - справа трохи зрушилася. Генеральна прокуратура до того прокурора, який веде цю справу, також виділила ще своїх два прокурори. Справа просувається надзвичайно повільно, надзвичайно тяжко. 25 томів - ви можете собі уявити? Поки що ми приступили лише до четвертого тому. Чи доживу я до кінця? Безперечно, ні, якщо так буде йти справа. Треба дивитися на все реально. Мені 82-й рік. Якщо так буде справа просуватися, то це 5, а то й більше років попереду", - зазначила мати Олеся Бузини.

Валентина Бузина зазначила, що справа надзвичайно затягується:

"Хто затягує цю справу? Затягують цю справу адвокати підозрюваних у вбивстві. Вони дуже багато говорять. А їх чотири. Вони по 30-40 хвилин поговорять - і засіданню кінець вже. Суди вже 5 років йдуть. На початку судді їм не підходили - не такі. Вони робили відводи. То прокурори їм були не такі - вони робили відводи. І все це виконувалося", - додала спікерка.

Нагадаємо, Венедіктова розповіла, як просувається розслідування резонансної справи про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. У червні заплановано три судові засідання у справі.

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