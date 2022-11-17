Справа рейсу МН17 довжиною у 8 років: чи будуть довічно засуджені сидіти у в'язниці за смерть майже 300 людей

У четвер, 17 листопада, оголосили перші вироки у справі рейсу МН17. Суд у Гаазі визначив, скільки проведуть за ґратами фігуранти справи про збиття малайзійського Боїнга над Донбасом. Судді також визнали, що контролювала так звану "ДНР" під час збиття лайнера Росія. На ці вироки рідні жертв чекали понад вісім років.

Про те, як проходив суд – у сюжеті ТСН.19:30.

Родичі і близькі загиблих в тій авіакатастрофі після оголошення вироку кажуть, що вони весь час знали, шо ці люди, а саме Ігор Гіркін і його підлеглі Сергій Дубінський та Леонід Харченко - винні у вбивстві. Однак сьогодні вони нарешті це почули. Томас Шансманн, який втратив сина, він впевнений, що за гратами також має бути російський уряд, бо це їхня відповідальність.

Вирок суду зачитували сьогодні півтори години. Судді одразу почали із контексту війни і вщент розбили версію про умовний громадянський конфлікт в Україні у 2014. І з середини травня 2014 Росія мала так званий загальний контроль на території так званої "ДНР", про це заявив суддя.

Літак рейсу МН17 був збитий ракетою зенітно-ракетного комлексу "Бук", який привезли із Росії і потім швидко вивезли назад. Конкретно цим керували Дубінський і Харченко. Так Дубінський звітував Харченко про використання компексу. А Ігор Гіркін, так званий міністр оборони терористичної "ДНР", був відповідальний за збиття українських військових літаків та гелікоптерів. Можливо, він не знав про цей конкретний запуск ракети, однак він точно є відповідальним у смертях людей. І навіть якщо це була помилка і злочинці хотіли збити військовий літак, це не применшує їхньої провини. Ці троє винні 298 разів - саме стільки людей загинуло у малазійському боїнгу.

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"Підсудні Гіркін, Дубинський і Харченко визнані винними. Доведені звинувачення є настільки тяжкими, а їхні наслідки настільки серйозними, що суд вважає, що лише максимальний можливий термін ув'язнення буде відповідним покаранням у відплату за те, що зробили обвинувачувані і що завдало стільки горя багатьом жертвам і родичам. Суд призначає Гіркіну, Дубінському та Харченку довічне ув’язнення", - виголосив суддя окружного суду Гааги Гендрік Стейнхаус.

Одного із підозрюваних - росіянина Олега Пулатова, суд виправдав за браком доказів. Слідство і суд тривали 8 років, слідчі ретельно збирали і перевіряли докази, тим часом Росія підробляла матеріли, викручувалася і брехала.

Суд також постановив компенсації родичам у розмірі 16 мільйонів євро. Увесь вирок опублікують пізніше. Тут розуміють, що Росія не видасть злочинців в Нідерланди і поки вони навряд чи потраплять за грати. Однак їм загрожує арешт, варто їм виїхати за територію Росії, ну або ж якщо впаде російський диктаторський режим, який покриває своїх терористів. І слідство триває. На початку наступного року слідчі хочуть оголосити, хто сидів в установці "Бук" і хто дозволив привезти цей комплекс в Україну.

Нагадаємо, що Росія відмовляється видавати Нідерландам двох засуджених у справі про аварію літака рейсу MH17. Зокрема, йдеться про Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.