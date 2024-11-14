Справа Тищенка: у суді визначають запобіжний захід для нардепа (трансляція)

Нардепа підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі.

У четвер, 14 листопада, на судовому засідання у справі народного депутата Миколи Тищенка обирають запобіжний захід.

Два місяці тому Печерський суд Києва подовжив нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нардепа підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі.

Микола Тищенко усі звинувачення щодо себе відкидає і називає інцидент провокацією.

Пряму трансляцію засідання суду можна подивитися нижче

Нагадаємо, колишній боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов, на якого у Дніпрі напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка, раніше прокоментував інцидент. На його думку, Тищенко – "збожеволілий від безкарності чиновник, чиє самолюбство зачепило просте запитання українця".

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