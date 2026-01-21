Справа Тимошенко: суд вирішив долю майна та коштів

Народна депутатка Юлія Тимошенко / © Getty Images

Вищий антикорупційний суд вирішив не арештовувати кошти на рахунку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, натомість арештував майно її чоловіка та майно, вилучене під час обшуків.

Про це повідомив кореспондент ТСН із судової зали 21 січня.

Слідчий суддя задовольнив частково клопотання прокурора про арешт майна і наклав обмеження на 40 тис. дол., 6 300 дол., шість мобільних телефонів, а також автомобілі чоловіка Тимошенко, два гаражі у Дніпрі, системний блок і чорнові записи.

Водночас суддя відмовив у накладенні арешту на кошти, які є на особистому рахунку народної обраниці.

Адвокат народної депутатки Готін заявив, що захист Тимошенко не погоджується з рішенням ВАКС, тому оскаржуватиме його.

Заяви Тимошенко на суді

Сама ж лідерка «Батьківщини» під час судового засідання попросила не конфісковувати кошти, вилучені в неї детективами НАБУ під час обшуку, бо вони «залишилися в нас для життя».

«В мене залишалися ось ці гроші, які я зберігала на роботі, які у мене були, які я поклала в сумку, коли вони (детективи НАБУ — ред.) увірвалися. Це те, що у нас залишилось для життя. Тому я хочу попросити вас не робити цих арештів», — заявляла Тимошенко.

Нагадаємо, на засіданні суду 19 січня Тимошенко стверджувала, що влада блокує її рахунки через фінмоніторинг, аби вона не змогла внести 33 млн грн застави до 21 січня. Депутатка переконувала, що це спланована акція для зміни запобіжного заходу на арешт та її політичної ізоляції. За словами лідерки «Батьківщини», попри повне декларування майна, банки не приймають платіж через тривалі перевірки.

Деталі підозри: за що судять Юлію Тимошенко?

Правоохоронні органи (НАБУ та САП) 14 січня офіційно вручили Тимошенко підозру. Їй інкримінують пропозицію неправомірної вигоди народним обранцям. За версією слідства, лідерка «Батьківщини» намагалася вибудувати систему «абонентської плати» для парламентарів. Гроші мали виплачувати за лояльність під час ключових голосувань у Раді, а саму координацію дій нібито здійснювали через закриті чати в месенджерах.

Вже 16 січня ВАКС визначив запобіжний захід для Тимошенко: 33 млн грн застави. Крім фінансового зобов’язання, на політикиню наклали низку обмежень.