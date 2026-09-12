Справа учасниці моторошної ДТП Зайцевої: її колишня адвокатка збурила Мережу одкровенням

Учасниця резонасної ДТП у Харкові Олена Зайцева намагалася вийти із в’язниці достроково / © ТСН

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За рік, один місяць та тиждень, 18 жовтня 2027 року, спливе 10-річний термін ув’язнення харків’янки Олени Зайцевої, яка була визнана вироком суду винною у одній з найрезонансніших ДТП часів незалежності України. Як відомо, за даними слідства, 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті в центрі Харкова автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева, на великій швидкості зіштовхнувся з Volkswagen Touareg під кермуванням іншої людини — Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто в натовп пішоходів, які стояли на тротуарі. За даними слідства, внаслідок ДТП тоді загинули 6 людей, ще декілька отримали травми.

Декілька років тому Зайцева подавала клопотання про дострокове звільнення, оскільки вже відбула більшу частину свого терміну ув’язнення, але її намагання виявилось безуспішним для неї.

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Днями на сторінці колишньої адвокатки Зайцевої, Юлії Плетньової, було опублікувано у соцмережі допис, який викликав певну хвилю обговорення. У цьому пості автор хоч прямо і не вказує, про яку саме колишню підзахисну йдеться, але ідентифікатори збігаються з даними Зайцевої. Крім того, один з користувачів у коментарях під цим дописом припустив, що йдеться саме про Зайцеву.

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«Пост колеги надихнув на цей текст. Це два різних процеси. У першому я була захисницею. До другого я не маю відношення. Я не ставлю між ними знак рівності — ні по фабулі, ні по доказам, ні по можливій відповідальності. Але в обох історіях бачу один і той страшний механізм: суспільство дуже швидко обирає жіноче обличчя, на яке можна направити всю свою ненависть. 2017 рік — підсудна, молода дівчина. (Навмисно не пишу, про яку справу йдеться. Там надто багато болю). Недосвідчена, юна, симпатична та вже з покаліченою долею. Не вдаючись у весь біль того, що трапилось, спираючись виключно на норми права та обставини справи, зі всією відповідальністю пишу про невитуватість цієї юної людини, засудженої судом до 10 років позбавлення волі та вже відбувшої покарання понад восьми років», — опубліковано на сторінці Плетньової.

Там додається: «Впевнена: до такої міри покарання її засудили виключно через суспільний резонанс, «доцільність» та страх бути роздертими через позицію слідства, висновки експертизи та, як наслідок, через законне рішення. Оскільки суспільство вже визначило її долю: винна. Так склалось, що ця дівчина народилась у благополучній родині, із забезпеченими батьками, прекрасною освітою, мила, завжди красиво вдягнена та яка їздить на дорогому авто — тобто мала усі блага цього світу — була названа суспільством «мажоркою». А значить — винна. І неважливо, що є матеріали справи. Що є дзеркальна справа, де у подібному інциденті замість «мажорки» була звичайна, непоказна людина, яка так і залишилася свідком у справі. А «мажорка» несе покарання і досі».

На цей допис відреагували кілька десятків користувачів. Один з них серед іншого поставив питання: «Яке юридичне значення має «непоказність?» Презумпція невинуватості — це база. Але вона не перетворює припущення адвоката про мотиви суду та суспільства у встановлені факти».

На цей коментар авторка посту відповіла, що дякує за детальний розбір її текста і зазначила, що навмисно використала визначення, щоб посилити контраст та зробити свою думку помітною. А у «краси», «доглянутості», дорогого одягу, автівки або «непоказності» немає та не може бути юридичного значення.

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Ще одна з користувачок, яка прокоментувала цей допис, поставила питання про те, а чи думала «благополучна родина», коли довірила їй, фігурантці резонансної справи, керувати автівкою, про її юний вік, «враховуючи таке зневажливе ставлення до звичайних випадковим людям, чиї життя були відібрані внаслідок недосвідченості юної діви».

На це авторка посту відповіла так: «У даному випадку це не мої думки, а досвід адвоката, який спирається на докази у справі. Не більше».

Олена Зайцева була засуджена до 10 років ув’язнення / © УНІАН

Ще один з користувачів припустив, що у дописі може йтись про Зайцеву та «Музу».

ДТП із Зайцевою: що каже мати одного із загиблих

Як з’ясував ТСН.ua, мама одного із загиблих чоловіків, який помер внаслідок вищезазначеної ДТП у Харкові, Світлана Вініченко, має свою думку щодо допису, ідентифікатори якого збігаються із біографією Олени Зайцевої.

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Олена Зайцева намагалася оскаржити вирок та вийти достроково. Колаж ТСН.ua / © ТСН

«Жесть, жах», — коротко висловилася Світлана Вініченко у коментарі для ТСН.ua щодо цього допису у соцмережі.

«Я вважаю це виправданням своєї позиції, що Зайцева — бідна нещасна дівчинка. Не рідні загиблих винесли вирок, це зробив суд та експертизи. Нам, «непоказним» людям, довелось доводити звичайні речі. Ми пройшли пекло», — каже Світлана Вініченко.

Вона не виключає, що вищезазначений допис має ознаки підготовки до можливого дострокового звільнення Зайцевої.

Резюмуючи, вона додала, що протягом останніх тижнів від Зайцевої не було ніяких виплат: «Спочатку були суми близько 40 гривень, потім близько року не було виплат, а потім надійшла сума близько 900 гривень».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, коли Зайцева зможе сісти знову за кермо та як платить 400 гривень матері загиблого. Термін ув’язнення для учасниці жахливої харківської ДТП Олени Зайцевої майже завершується, а мати одного із загиблих розповіла про «подарунок» на весілля дітей.

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