Справа Віталя Марківа: Верховний касаційний суд у Римі винесе своє остаточне рішення

Адвокат українця сподівається на позитивне вирішення справи.

Сьогодні в Італії можуть поставити крапку у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа – своє рішення має винести Верховний касаційний суд у Римі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 грудня.

Зазначається, що нових свідків заслуховувати не будуть. Адвокат Марківа Раффаеле Делла Валле у коментарі ТСН сказав, що сподівається на позитивне вирішення справи.

Нагадаємо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія визнав винним Марківа у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році і засудив українського нацгвардійця до 24 років позбавлення волі. Торік апеляційний суд Мілана зняв з нього усі звинувачення за браком доказів провини і він повернувся в Україну.

Та водночас, виправдавши Марківа, міланський суд підтвердив версію суду першої інстанції, що саме умисний обстріл з українського боку став причиною смерті італійського журналіста. То ж сторона обвинувачення продовжує покладати провину за його загибель на Україну та її військових і прагне нового суду.