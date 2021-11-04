Справа Зайцевої: винуватицю смертельної ДТП в Харкові можуть звільнити дочасно за зразкову поведінку

Справа Зайцевої: винуватицю смертельної ДТП в Харкові можуть звільнити дочасно за зразкову поведінку

В результаті аварії, яку спричинила студентка за кермом елітного позашляховика Lexus, загинуло шестеро людей і ще п'ятеро отримали ушкодження.

Винуватиця резонансної ДТП, яка сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року, студентка Олена Зайцева може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення, відбувши половину призначеного сроку.

Таке припущення висловила потерпіла у справі про смертельну ДТП Оксана Євтєєва у прямому ефірі на 1+1 у ток-шоу "Право на владу".

За скоєння смертельної аварії обидва її учасники - Олена Зайцева та Геннадій Дронов - були засуджені до 10 років позбавлення волі.

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Потерпіла, яка у жахливій аварії втратила чоловіка та сестру, припускає, що винуватці ДТП після того, як відсидять по п'ять років (половину призначеного терміну, - ТСН), звернуться з клопотанням про умовно-дострокове звільнення.

“Цього року вони навіть дали інтерв'ю. Розповідали, як вона сидить, що вона дуже зразково поводиться, "найкраща ув'язнена". Я утрирую, звичайно, однак... Звичайно, я з жахом чекаю, що може бути”, - зауважила Оксана Євтєєва.

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Нагадаємо, у Покровському виправному центрі №79, де винуватиця смертельної аварії у Харкові Олена Зайцева відбуває покарання, розповідають, що вона поводиться зразково. Така поведінка дівчини може свідчити про те, що вона хоче вийти на свободу достроково.

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