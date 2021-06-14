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Справи Майдану: суд ухвалив вирок двом ексберкутівцям, які розганяли протестувальників під час Революції Гідності

Справи Майдану: суд ухвалив вирок двом ексберкутівцям, які розганяли протестувальників під час Революції Гідності

ТСН.ua

МВС, Нацполіція та двоє експрацівників "Беркуту" тепер мають компенсувати моральну шкоду потерпілому. Її розмір 400 тисяч гривень.

Перший вирок беркутівцям. Двох ексслужбовців спецпідрозділу, що розправлявся з учасниками Революції Гідності, засудили до трьох років в'язниці із забороною обіймати посади в правоохоронних органах на такий самий термін. Їх визнали винними за трьома статтями, серед них перевищення службових обов’язків під час розгону мирних протестів у листопаді 2013 року. 

Про це 14 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30

Це - відео силового розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року. Близько четвертої ранку, коли на площі біля стели на Майдані залишалося кілька сотень мирних протестувальників, в основному студентів, "Беркут" з кийками та шумовими гранатами прийшов їх "розчистити". Тоді десятки людей дістали поранення.

Саме після цього розгону на вулиці Києва вийшли протестувати сотні тисяч українців. Сьогодні минуло майже 8 років від тієї події. Шевченківський суд столиці виніс рішення двом ексберкутівцям - Володимиру Мохоню та Віктору Ейсмонту. Останній досі служить у поліції. Суд столиці визнав їх винними у трьох злочинах. Це - протидія мирним зібранням, підробка рапортів та перевищення влади, що супроводжувалось насильством. За даними слідства, в листопаді 2013 року ці двоє затримали потерпілого Максима Федея та склали проти нього неправдивий рапорт. І це - перший реальний вирок працівникам спецпідрозділу у справах Майдану. 

За двома статтями термін притягнення до кримінальної відповідальності вже минув.

Новини України: двох ексберкутівців засудили до трьох років в'язниці за розправи у Революції Гідності

Новини України: двох ексберкутівців засудили до трьох років в'язниці за розправи у Революції Гідності

"По одній зі статей суд призначив реальний термін. Це - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах також протягом 3 років. Фактично вони будуть сидіти 3 роки, якщо цей вирок набере законної сили. Є 30 днів на подання апеляційної скарги. Поки що вони знаходяться на волі", - каже адвокатка Юлія Науменко. 

Потерпілий Максим Федяй згадує ту криваву ніч. Стояв, співав гімн та вже збирався піти додому, тож під час наступу "Беркуту" опинився в перших рядах.

"Коли я побачив, що з усіх сторін людей просто б’ють, ледь не вбивають, я намагався спробувати втекти. Міліціянти взяли мене за руки, за ноги, якийсь час вони мене несли. Потім завели мене в автозак. Я пам’ятаю, що мене стимулювали підписати якісь протоколи начеб-то складені з моїх слів", - каже потерпілий Максим Федяй. 

МВС, Нацполіція та двоє експрацівників "Беркуту" тепер мають компенсувати моральну шкоду потерпілому - 400 тисяч гривень.

"Сьогоднішнє рішення дуже несподіване для мене. Ми готувалися до, як максимум умовно, можливо. Суд виявив несподівану принципову позицію", - каже Максим Федяй. 

Нині ще тривають суди проти "беркутівців", яких звинувачують у розстрілі учасників Революції Гідності. Близько двох десятків втекли, частина з них отримала громадянство Росії. Так екскерівника "спецпризначенів" Сергія Кусюка журналісти знаходили на світлинах з Москви. Ще двох колишніх співробітників українського спецпідрозділу помічали під час розгону протестів у Білорусі. Усі вони втекли від правосуддя.

Нагадаємо, п'ятьом беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень під час подій на Майдані