Місце злочину / © ТСН

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Справу про теракт у Дніпрі розкрито за півтора року: СБУ затримала підозрюваного у підриві посадовця міської ради. Торік у квітні 61-річний очільник Лівобережної адміністрації Юрій Федько загинув, а його дружина дістала поранення. Вибух пролунав просто на подвірʼї багатоповерхівки, щойно посадовець завів двигун власного легковика. За даними слідства, теракт було скоєно на замовлення російських спецслужб.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Трагедія 4 квітня: вибух на подвір’ї та загибель посадовця

Ховався і від слідства, і від мобілізації — підозрюваного затримали через девʼятнадцять місяців після вибуху у спальному районі Дніпра. Виявилося, увесь цей час він жив у сусідньому будинку.

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Авто вибухнуло, щойно водій увімкнув двигун. Це сталося вранці 4 квітня 2025 року. За кермом був очільник Лівобережної адміністрації Дніпра — 61-річний Юрій Федько. Поруч сиділа дружина — її відкинуло вибуховою хвилею. Чоловік за кілька годин помер у лікарні: поранення були надто тяжкі.

Сусідка загиблого: «Вибух! Наче ракета впала чи дрон сбили. Просто вибух, задрожали шибки — і все. Дуже гарна людина! Важко пояснити причину. Просто не знаю. Дуже гарна людина. Ніхто з сусідів про нього нічого поганого сказати не може».

Юрій Федько — кажуть сусіди — щоранку із дружиною виходив з підʼїзду та сідав у авто. Більшу частину життя присвятив освіті: вісімнадцять років очолював технікум у Дніпрі, потім керував районом та став депутатом міської ради. Чотири роки до теракту був головою Лівобережної адміністрації Дніпра. Колеги та сусіди стверджували: посадовець ні з ким не мав конфліктів.

Затримання підозрюваного: російський слід і відеостеження з балкона

За понад півтора року врешті є підозрюваний — це 48-річний житель сусіднього будинку. За даними слідства, ухилянта завербували російські спецслужби через знайомого в Луганську.

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В СБУ кажуть: для підготовки теракту підозрюваний встановив на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор, щоб стежити за жертвою. Згодом отримав координати схрону, звідки забрав саморобну вибухівку. Її обладнав датчиком руху і закріпив під сидінням водія.

На суді свою провину підозрюваний визнав.

Запитання до підозрюваного: «Ви якусь грошову винагороду отримували за ці ваші дії?»

Підозрюваний: «Трохи, так. Сто…»

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Запитання: «Сто чого?»

Підозрюваний: «Тисяч».

Запитання: «Чого? Гривень?»

Підозрюваний: «Гривень».

Версія слідства та реакція дружини

У прокуратурі кажуть: остаточні мотиви встановить слідство, проте основну версію вже мають.

Ілля Савонік, прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури: «Явно, що метою було залякування населення, дестабілізація обстановки на території регіону. У тому числі ми не виключаємо виконання завдань держави-агресора. Слідство не володіє інформацією, що він мав особисті конфлікти, що з цих причин міг бути вчинений цей теракт».

Дружина Юрія Федька, яка вижила під час вибуху, каже: очікує на справедливий суд.

Анжеліка Федько, потерпіла: «Він живе в домі поруч зі мною. Тому просто серце зупинилося: ну як це? Якщо справді суд доведе, що це зробив він, я не знаю, чи може ця людина називатися взагалі людиною. За що? За що?»

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — три місяці під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 15 років тюрми або ж довічне увʼязнення.

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