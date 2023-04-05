"Справжні вбивці смажать шашлики": на Чернігівщині мати закликала чесно розслідувати загадкову смерть військового

Сьогодні, 5 квітня, в Чернігівській області апеляційний суд залишив під вартою місцевого мешканця Андрія Бобкова, який є фігурантом гучної та трагічної історії, яка своєю чергою набула резонансу на місцевому рівні в місті Остер.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив один з адвокатів заарештованого Дмитро Воробєй.

Подробиці трагедії, яка сталася наприкінці минулого року, нам у коментарі розповіла мати підозрюваного, волонтерка Ольга Бобкова.

"Все це сталося 12 грудня. В цей день моєму синові, Андрію Бобкову, виповнилося 20 років. Він приїхав із Києва в Остер відсвяткувати свій день народження, – розповідає Ольга Бобкова. – Він орендував кафе, запросив туди своїх друзів. Там і трапилася ця біда. Планували розпочати святкування о 15:00, але почали десь о 16-й".

На питання про те, що ж трапилося, Ольга каже так: "Як розповідають, трапилася бійка між військовими та гостями Андрія. Військових було десь 5-6 людей, стільки було і цивільних. Через що сталася бійка – достеменно невідомо. Кажуть, що хтось до когось заліз в автівку. Також є інформація, що один із гостей, який перебував на вулиці, забіг до кафе та покликав на допомогу інших. Всі побігли, але за даними свідків, мій Андрій не пішов з ними на вулицю. Він залишився в приміщенні, потім спитав у хлопців про те, що ж сталося. В цей час він побачив, що поруч немає його меншого брата, Ігоря, та почав його шукати".

До цього Ольга додає, що в якийсь момент її син, Андрій, зняв сорочку. "Можливо, він подумав, що його хтось вдарив, та мав намір розібратися. Але тисячу відсотків, що військового Євгена (який помер на місці події – Ред.) Андрій не бив. Свідки розповідають, що до бійки причетні інші люди. Моя думка така, що коли приїхала поліція, то побачили Андрія без сорочки. Саме через це він привернув до себе увагу. Його забрали та допитували. Але в бійці він не приймав участі. Я йому вірю на мільйон відсотків", – каже Ольга Бобкова.

Крім цього, вона каже, що в компанії була людина, яка звинуватила Андрія в тому, що ударів завдавав він.

"Ця людина з тих, хто був серед гостей Андрія. Він дав проти Андрія свідчення. Інші свідки кажуть протилежне, кажуть про те, що Андрій вийшов із кафе вже після того, коли військовий, тепер вже покійний, лежав без свідомості. 20 грудня Андрію вручили підозру, 21-го заарештували. Справжні вбивці на волі, ходять з усмішкою, смажать шашлики. Про це все місто знає. Чому їх не затримали? Подейкують, що батьки одного з них так і кажуть, що вони будуть платити стільки, скільки треба, але їх син сидіти не буде. Про цих людей кажуть, що їхній родич працює в спецслужбі і гроші водяться. А чому мій син повинен сидіти?" – в розпачі каже Ольга Бобкова.

Резюмуючи, Ольга Бобкова наголошує, що є свідки, які хочуть надати правдиві покази.

"Але в поліції їм відповіли, що не треба давати показів. А коли знадобиться, то їх пообіцяли викликати. Коли ці люди узнали, що Андрія заарештували, то лише через втручання адвоката у них прийняли покази. Люди бачили те, хто та чим бив. Андрія там і близько не було. Є свідки того, від удару кого саме помер військовий. Крім цього, є ще один свідок того, як все відбувалося. Це хлопчик, мама якого побоюється, що дитину можуть покалічити через це, тому є відмова розповідати", – підкреслює Ольга Бобкова.

В поліції Чернігівської області нам повідомили, що досудове розслідування здійснюють вони.

"Поліція зібрала достатню доказову базу та повідомила про підозру громадянину. Зараз триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури", – повідомила нам пресслужба ГУНП в Чернігівській області.

Своєю чергою в пресслужбі Чернігівської обласної прокуратури ситуацію нам прокоментували так: "Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2022 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з мотивів раптово виниклих неприязних відносин умисно наніс потерпілому тілесні ушкодження, внаслідок яких останній помер на місці. Після цього, враховуючи отримані в ході розслідування докази, 20 грудня особі було повідомлено про підозру. Судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

До цього в прокуратурі додали, що крапка в розслідуванні ще не поставлена.

"Наразі проводяться слідчі розшукові дії, які спрямовані на забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування. Перевіряються доводи сторони захисту і за результатами буде прийняте відповідне процесуальне рішення, тому слідство триває", – додали в прокуратурі.

Водночас у прокуратурі додають, що підозрюваний спочатку не затримувався правоохоронцями, а під варту був взятий за рішенням суду.

Адвокат Андрія Бобкова, Дмитро Воробєй, не погоджуючись із доводами слідства та рішенням суду, каже, що в матеріалах справи є докази вчинення цього злочину іншою особою.

"Чому суд прийняв саме таке рішення – цього поки невідомо. Ми не опускаємо рук та будемо боротись за те, щоб перемогла справедливість. На нашу думку, поки справжні злочинці будуть комфортно почуватися на волі, ми точно не побудуємо справжнього європейського суспільства. Стороною захисту були знайдені свідки, покази яких вказують на непричетність до злочину нашого клієнта, а на причетність інших осіб", – резюмував адвокат.

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