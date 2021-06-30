Справжній апокаліпсис: як у Рівненській області оговтуються від наслідків потужного буревію

Справжній апокаліпсис: як у Рівненській області оговтуються від наслідків потужного буревію

Вітер зносив дахи, обривав електродроти і викорчовував дерева.

У повітрі крутило шифер, перекидало вулики, стихія піднімала копиці сіна і навіть людей. Так негода похазяйнувала на Рівненщині. У селі Матіївка досі не можуть оговтатися від урагану. Там уже шосту добу люди без світла, їхні хати без дахів, а на вулицях викорчувані з корінням дерева. У громаді рахують мільйонні збитки. Енергетики ж зранку і до ночі ремонтують обірвані дроти.

Про це йдеться 30 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Цю негоду зняли на відео у Рівному. Те, що коїться, називали апокаліпсисом. А в селі Матіївка навіть телефони боялися діставати. Ховалися в хатах. Вітер зносив дахи, обривав електродроти і викорчовував дерева. Сільську амбулаторію продірявило ніби картонну. Нині її ремонтують.

А от пан Василь і не знає, за що спершу братися. Почав з накриття хати брезентом, аби дощі не затопили. Якої біди наробила стихія, розповідає ледь стримуючи розпач.

"Все летіло — дах, вулики, дерева", — розповідає він.

Новини України: як у селі Рівненської області оговтуються від наслідків негоди

Електрики в селі нема уже 6 добу. Енергетики обіцяють відновити світло до ночі. Просять їх зрозуміти, адже таке село не одне, тож працюють без вихідних — зранку до 11 вечора.

"39 населених пунктів постраждали. Дерево впало і пошкодило жінці стегно. Зараз треба збирати гроші і терміново допомогти, щоб зробити операцію", — розповідає голова Гощанської селищної ради Микола Панчук.

Аби довести до ладу села, виділили 100 тисяч гривень. А потрібно близько 2 мільйонів. Але щоб їх отримати, треба щоб обласна комісія визнала стихію на Гощанщині надзвичайною ситуацією. Засідатиме вона вже цього тижня.

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській — спалила хату.

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