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"Справжній жах": медикиня назвала небезпечний вірус у дітей, який з'явився через локдаун

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Справжній жах": медикиня назвала небезпечний вірус у дітей, який з'явився через локдаун

Медикиня назвала наслідки тривалого локдауну / Фото: Pexels

Медикиня розповіла про наслідки тривалого карантину.

Відома українська вірусологиня та професорка Алла Мироненко, яка зараз працює у ДУ "Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України", розповіла про наслідки локдауну для дітей. 

Про це вона сказала у коментарі ТСН.ua. 

Алла Мироненко зазначила, що локдаун захистив від коронавірусу лише на певний час. Вона наголосила, що малюки, які перші два роки життя жили в ізоляції зараз перебувають у групі ризику.

"Під час пандемії, коли обмеження діяли для всіх, батьки оберігали своїх немовлят від вірусів, що цілком природньо, та й не кожній дитині можна було зробити щеплення. Батьки робили усе можливе, щоб не інфікувати дитину аби вона не померла. Зараз ці діти, яким 2-3 роки, пішли до дитсадків. І аденовірус, який є досить відомим, став справжнім жахом для людей з певним імунним статусом, в даному випадку, для дітей до 5 років", - зазначила вірусологиня. 

Вона назвала держави, у яких дослідили наслідки локдауну для дітей. 

"Наприклад, у Великій Британії він викликав дуже тяжкі гепатити – третині малих дітей потрібно було робити трансплантацію печінки. І це від простого аденовірусу! А у Франції бронхіоліти, тобто фактично пневмонія, у малих дітей були спричинені РСВ. Це взагалі для малих дітей небезпечна респіраторна хвороба, яка викликає спазм бронхів і має високу летальність для дітей до 1 року. Ба більше, навіть у старших дітей у Франції це викликало пневмонію", - зазначила вона. 

Нагадаємо, стало відомо, скільки людей в Україні захворіло на "ковід"

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Дата публікації
Перегляди
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