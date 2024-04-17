Справжнє пекло у Чернігові: все про цинічну атаку РФ, кількість жертв і постраждалих

Вранці 17 квітня росіяни завдали три ракетні удари по майже центру Чернігова.

Страшний ранок для України. Російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Зруйновані багатоповерхівки, у будинках вибиті вікна. На жаль, багато загиблих та постраждалих. Зранку 17 квітня гучно було в Одесі та Кривому Розі.

Усі подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Удар по Чернігову

Вранці 17 квітня росіяни завдали три ракетні удари по майже центру Чернігова. У військовій адміністрації повідомили про загиблих та поранених. Їхня кількість, на жаль, постійно зростає. На місці трагедії працюють рятувальники і медики. Перші подробиці — від виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака в ефірі “1+1” в рамках телемарафону “Єдині новини”.

У місті розтрощені зупинки, вибиті вікна у будинках. Всі медзаклади зараз працюють у посиленому режимі. Про те, що зараз відбувається в Чернігівській обласній лікарні, повідомив генеральний директор Андрій Жиденко.

Чернігівський обласний центр крові також повідомляє про потребу в крові. На місці прильотів побував і голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

В одному з Телеграм-каналів з’явилося відео з лікарні в Чернігові під час атаки російськими ракетами. Чути звуки вибухів, люди лежать на підлозі, на них падають уламки стелі та стін.

В районі, де були прильоти, відключили всі комунікації. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про удар по Чернігову написав і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також він зазначив про те, що Україні вкрай необхідно закрити небо. Свої співчуття загиблим і постраждалим висловив президент України Володимир Зеленський:

“Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою.

Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме”.

Нові цифри про жертв атаки російської армії повідомив Офіс генпрокурора о 13:30. “Наразі число загиблих внаслідок ракетного удару ворога по Чернігову зросло до 14”, — йдеться у повідомленні.

Близько 13 години очільник МВС Ігор Клименко інформував про 13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих — двоє дітей. Крім того, повідомлялося про щонайменше трьох безвісти зниклих. За його словами, серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенантка поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Вона отримала смертельне осколкове поранення.

Вибухи в Одесі та Кривому Розі

Після Чернігова росіяни атакували Одесу. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 9:30, у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. О 9:34 в Одесі почули вибух. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Гучно було і в Кривому Розі. Місцеві Телеграм-канали зазначають, що, ймовірно, вибух відбувся поряд із містом. За словами мешканців, вибух був схожий на роботу нашої протиповітряної оборони. Водночас там закликали не оприлюднювати жодних деталей до появи офіційної інформації. Наразі жодних подробиць немає.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родинам загиблих і бажає швидкого одужання пораненим. Рано чи пізно країна-вбивця Росія обов’язково відповість за усе завдане нашим людям горе.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РАКЕТНІ УДАРИ ПО ЧЕРНІГОВУ: багато загиблих і поранених! Під завалами — люди!

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