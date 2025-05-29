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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Справжній Апокаліпсис у Києві та області: вулиці пливуть, у під’їздах — водоспади

Київщина переживає наслідки потужної грози: дороги перетворились на ріки, зникло світло, а на авто падають дерева.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зливи і град у Києві та області

Зливи і град у Києві та області / © ТСН

Справжній апокаліпсис у Києві та області! Потужна гроза накрила регіон: небо прорізають блискавки, гуркіт грому не стихає, а вітер валить дерева. У деяких районах в області зникло світло, люди налякано ховаються від стихії.

Що відбулося і які наслідки негоди — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Негода на Київщині

Такого давно не було! Потужна злива накрила Київ та область. Місцеві телеграм-канали публікують відео негоди. Як помітно на кадрах, видимість погана, а деякі населені пункти буквально засипало градом.

Крім того, на відео потрапив момент падіння дерева на автомобіль у центрі Ірпеня.

Грім було чутно у різних районах Києва. Дощ лив, як з відра. А в області подекуди навіть почало зникати світло.

Деякі дороги в Києві перетворилися на ріки, а під’їзи — на водоспади.

А ще в Мережі опублікували відео з випускниками однієї зі шкіл Києва. От, кому дощ — точно не перешкода.

Доки триватиме негода?

За прогнозом українського Гідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області збережуться до кінця доби 29 травня. Йдеться про І рівень небезпечності, жовтий. Зауважте, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Прогноз погоди на 30 травня

За даними сайту Sinoptik.ua, 30 травня у Києві зберігатиметься похмура погода. Вень йтиме дощ, але до вечора він почне слабшати. Температура повітря вдень буде від +13 до +19. Вітер — до 5 м/с. А синоптикиня НаталкаДіденко прогнозує, що 30 травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні.

Західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді. Хіба що якісь локальні дощі прорвуться. Температура повітря у п’ятницю знову розподілиться, як зараз: на сході +23+26 градусів, на заході +15+19 градусів, на решті території України +20+24 градуси.

За даними Діденко, від початку червня потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +23+26 градусів, на сході та півдні до +24+29 градусів, зазначила синоптикиня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СПРАВЖНІЙ АПОКАЛІПСИС У КИЄВІ ТА ОБЛАСТІ! ЛЮДИ ШОКОВАНІ! ВУЛИЦІ ПЛИВУТЬ, У ПІД’ЇЗДАХ — ВОДОСПАДИ!

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