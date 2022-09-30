Спроба анексії, заклики до "переговорів" та звинувачення США в окупації: основне з істеричного виступу Путіна

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

ТСН.ua зібрав основні тези з виступу диктатора Путіна.

Диктатор підтримав анексію українських територій та заявив, що РФ їх "не залишить"

На початку свого виступу Путін підтримав входження українських територій, які окупували російські війська, до складу РФ. Він заявив, що Росія нібито ніколи не відмовиться від загарбаних українських земель. Референдум "під дулами автоматів" Путін назвав "волевиявленням мільйонів людей".

"Сьогодні ми підписуємо договори про прийняття до складу Росії "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Впевнений, що це рішення буде підтримане, бо це воля мільйонів людей", - заявив диктатор.

Путін вкотре прочитав "історичну лекцію" про фейкову "Новоросію" та "героїв руской вєсни".

Диктатор у своїй промові згадав про бойовиків, які "загинули за рускую вєсну" - "Моторолу", Захарченка та інших окупантів і колаборантів та оголосив їх новими "героями Росії".

Путін закликав Україну "негайно припинити вогонь" та "сісти за стіл переговорів"

Президент Росії Володимир Путін закликав Україну "негайно припинити вогонь" та сісти за стіл переговорів.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, усі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще 2014 року, та повернутися за стіл переговорів. Ми готові до цього. Про це неодноразово було сказано. Але вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Херсоні не обговорюватимемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - сказав диктатор Путін.

Путін звинуватив США в окупації Німеччини, Японії та Кореї

Путін заявив, що Захід наскрізь лицемірний, а США фактично окупує низку країн. Захід несе іншим країнам лише поневолення та насильство. А США й досі окупують Німеччину, Японію та Республіку Корею.

"Західні країни століттями стверджують, що вони несуть іншим народам свободу й демократію. Все з точністю до навпаки. Замість демократії – придушення й експлуатація. Замість свободи – поневолення й насильство. Весь однополярний світопорядок за своєю сутністю антидемократичний і невільний, він брехливий і лицемірний наскрізь", - сказав він.

Путін згадав про ядерну зброю

Також диктатор почав марити, що під час Другої світової війни США знищили багато німецьких міст з метою залякати росіян.

"США - єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю, знищивши японські міста Хіросіму й Нагасакі. До речі, створили прецедент. Нагадаю про те, що США разом з англійцями перетворили без жодної військової необхідності на руїни під час Другої світової війни Дрезден, Гамбург, Кельн та багато інших німецьких міст. І це було зроблено демонстративно. Мета була лише одна - залякати і нашу країну, і весь світ. США залишили страшний слід у пам'яті Кореї та В'єтнаму варварськими килимовими бомбардуваннями, застосуванням напалму та хімічної зброї. До цього часу фактично окупують Німеччину, Японію, Республіку Корею та інші країни. При цьому цинічно називають їх рівноправними союзниками", - додав він.

Путін звинуватив "англосаксів" у підриві "Північних потоків"

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив "англосаксів" у вибухах на гілках газопроводів "Північний потік".

"Англосаксам вже мало санкцій, вони перейшли до диверсій, фактично розпочали знищення загальноєвропейської інфраструктури", - заявив Путін, маючи на увазі ситуацію з витоком газу на гілках "Північних потоків".

Путін і гендер

Російському диктатору також не сподобалося, що в західному світі існує гендерна політика. Він заявив, що "в Росії цього не буде".

Від початкових класів дітям нав'язували збочення, які ведуть до деградації та вимирання. Щоб їм утовкмачували, що окрім жінки та чоловіка нібито існують ще деякі гендери, і пропонували зробити операцію зі зміни статі? Хіба ми хочемо, щоб у нас у Росії був батько №1, №2, чи зовсім збожеволіли?" - заявив диктатор.

Закінчився путінський цирк тим, що диктатор спільно з українськими колаборантами підписали так званий "договір" про приєднання окупованих частин України до Росії.

Нагадаємо, псевдореферендуми на окупованих територіях України координувала адміністрація Путіна.

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